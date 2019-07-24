Среда, 24 Июль, 22:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,12
€ 70,32
Обь
189см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дымка над АлтаемШукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019
Новости

Жительница Барнаула отправится на шесть месяцев в колонию за неуплату алиментов

, ИА "Амител"
Женщина уклонялась от уплаты алиментов и, будучи трудоспособной, она не принимала мер к трудоустройству
Жительница Алтая получила срок за неуплату без уважительных причин / Фото: sm-news.ru

Жительница Алтая получила срок за неуплату без уважительных причин / Фото: sm-news.ru

В Барнауле 49-летнюю жительницу приговорили к шести годам лишения свободы за многолетнюю неуплату алиментов на содержание своего сына, сообщает алтайская прокуратура.

"Установлено, что с осужденной в 2015 г. взысканы на основании судебного решения алименты в размере 1/4 всех видов заработка (дохода) на содержание несовершеннолетнего сына 2002 г. р., который находится на воспитании в детском доме", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что постановлением мирового судьи в июле 2018 года осужденная подвергнута административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка "в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства".

В период с октября 2018 года по май 2019 года женщина уклонялась от уплаты алиментов. Будучи трудоспособной, она не принимала мер к трудоустройству.

На основании Семейного кодекса РФ был произведен расчет задолженности по алиментам исходя из среднемесячной заработной платы по России. Данная сумма за время, прошедшее с момента привлечения к административной ответственности, составила более 78 тыс. рублей. Всего же долг по алиментам достиг более 461 тыс. руб.

Приговором суда за неуплату без уважительных причин осужденной назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

UPD 21:46 Внесены изменения. В прокуратуре Алтайского края уточнили, что осужденной назначено не 76 месяцев лишения свободы, а 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что жительница Алтая получила срок за неуплату алиментов для своих же детей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:36
Фильм об алтайской спортсменке, осужденной за сопротивление насильнику, покажут в Москве 0
20:52
Расходы на нацпроекты за полгода оказались исполнены менее чем на треть 0
20:36
Жительница Барнаула отправится на шесть месяцев в колонию за неуплату алиментов 0
19:42
Житель Алтая добился "любви" крестной своего сына, угрожая ей убийством 0
19:21
Детское пособие теперь будет получать большее число российских семей 0
18:43
Разработан маршрут для самостоятельных экскурсий по историческим местам Барнаула 1
18:23
Сквер со скамейками и клумбами появился в центре Барнаула на месте долгостроя 0
17:39
Таможенный сбор за личные посылки из-за рубежа предложили повысить в два раза 5
17:21
Спрос на чемоданы резко вырос в Барнауле 7
16:48
МЧС: на Алтае сохраняется не угрожающая здоровью задымленность 15
16:09
Алтайских автомобилистов стали штрафовать на 38,8% чаще в 2019 году 7
16:03
России предрекают "экологический Чернобыль" в Иркутской области 0
15:35
Сотрудник МЧС стал фигурантом дела о пожаре в детском палаточном лагере 5
15:15
Горячее водоснабжение и движение транспорта ограничат в Барнауле из-за ремонта теплосетей 1
14:45
Томенко заявил о неизбежной продаже крупнейшего тепличного комплекса Алтая 42
14:30
Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России 2
14:11
Барнаульский бизнесмен рассказал, как мусор из его ресторана попал на берег Оби 4
14:02
Столичные спикеры расскажут архитекторам и дизайнерам Барнаула о современных окнах 3
13:59
Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за дымки от пожаров 17
13:46
Самолет из-за дымки не смог приземлиться в Барнауле и был отправлен в Новосибирск 3
13:23
Жители Алтая предложили переименовать несуществующий нацпарк "Тогул" в "Салаир" 0
13:09
Кемерово свяжут прямые авиарейсы с Новосибирском и Казанью 1
12:51
25 тонн одежды и продуктов отправили из Алтая в подтопленную Иркутскую область 6
12:39
Кружок журналистов открыли в исправительной колонии на Алтае 1
12:28
Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца 17
12:17
Катунский хребет в Горном Алтае попал в список лучших мест для активного отдыха 0
12:02
Суд встал на сторону многодетной мамы из Барнаула в споре о выселении из квартиры 34
11:51
Гибель мальчика в водоеме на Алтае проверяет региональный СК 0
11:38
Как Южная Корея "обстреляла" российские самолеты и при чем здесь Япония 4
11:25
Поезд-музей компании "РЖД" будет открыт для жителей Барнаула 26 июля 2
11:11
Минтруд повысил размер прожиточного минимума россиян 9
10:47
Семеро пострадали. Видео с места жуткого ДТП в Алтайском крае 4
10:32
Максимальное покрытие: жители даже отдаленных районов края получили качественную связь 0
10:15
Виктор Мережко призвал Томенко защитить Алтай от соседей и иностранных врагов 10
10:02
"Важнее крутой таблетки": барнаульскому подопечному детского фонда подарили компьютер 0
09:58
Путин сделает надбавку 25% к пенсии в отдельных профессиях 3
09:32
Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов 5
09:05
Платные курилки хотят ввести в аэропортах России 25
08:30
Shazam назвал, какие песни чаще ищут россияне в 2019 году 1
08:07
На "Шелковом пути" в Горном проявили свою мощь внедорожники Toyota 0
08:01
Моя работа – киберспорт: в Барнауле будут выпускать специалистов перспективной профессии 7
07:59
КНДР задержала российское судно с 17 моряками 8
07:44
Начальник сгоревшего палаточного лагеря: "Палатки были "негорючие" 17
07:29
Как в Каннах: в Барнауле прошла церемония открытия Шукшинского кинофестиваля 18
07:12
Хорошо иметь домик за 190 млн рублей: пять самых дорогих коттеджей Алтайского края 25
06:38
Джей Ло – 50: фото шикарной и неповторимой Дженнифер Лопес 13
06:01
Кардиология через Wi-Fi: на Алтае появилось уникальное оборудование для сердца 0
23:29
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя в США 7
22:58
Госдума хочет удвоить НДС на пальмовое масло 14
22:30
Минсельхоз оценил влияние массовой гибели пчел на урожайность 7

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.