В Барнауле 49-летнюю жительницу приговорили к шести годам лишения свободы за многолетнюю неуплату алиментов на содержание своего сына, сообщает алтайская прокуратура.

"Установлено, что с осужденной в 2015 г. взысканы на основании судебного решения алименты в размере 1/4 всех видов заработка (дохода) на содержание несовершеннолетнего сына 2002 г. р., который находится на воспитании в детском доме", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что постановлением мирового судьи в июле 2018 года осужденная подвергнута административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка "в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства".

В период с октября 2018 года по май 2019 года женщина уклонялась от уплаты алиментов. Будучи трудоспособной, она не принимала мер к трудоустройству.

На основании Семейного кодекса РФ был произведен расчет задолженности по алиментам исходя из среднемесячной заработной платы по России. Данная сумма за время, прошедшее с момента привлечения к административной ответственности, составила более 78 тыс. рублей. Всего же долг по алиментам достиг более 461 тыс. руб.

Приговором суда за неуплату без уважительных причин осужденной назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

UPD 21:46 Внесены изменения. В прокуратуре Алтайского края уточнили, что осужденной назначено не 76 месяцев лишения свободы, а 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что жительница Алтая получила срок за неуплату алиментов для своих же детей.