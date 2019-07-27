Фото: talmenkalife.ru

Прах ветерана ВОВ Евгения Доильницына, найденный в реке Чумыш на территории Тальменского района, был сброшен в воду сыном умершего, сообщает газета "Тальменская жизнь".

Новосибирский пенсионер перед смертью завещал, чтобы его прах развеяли на малой родине – в селе Сорокино Заринского района. Сын исполнил последнюю волю отца, правда, весьма своеобразно – сбросил урну с прахом в воду реки Чумыш.

После обнаружения выяснилось, что прах под воздействием воды зацементировался, и о том, чтобы его развеять – речи уже не шло. Необходимо было захоронение, но родственники отказались наотрез.

После долгих уговоров они дали свое согласие на захоронение праха ветерана с воинскими почестями на аллее Славы в одном из микрорайонов Заринска, образованном путем присоединения к городу села Сорокино, где он родился.

Евгений Федорович Доильницын с начала войны — рядовой, командир орудия; сержант, помощник командира взвода 37-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона малокалиберной зенитной артиллерии 37 танковой дивизии (Юго-Западный фронт).

В июле получил первое ранение. С сентября 1941 г. — помощник командира взвода 317-го зенитного артиллерийского полка (Юго-Западный, Воронежский фронты); далее — в 86-м гвардейском отдельном артиллерийском противотанковом истребительном дивизионе при 3-й гвардейской танковой армии (Воронежский, Брянский, 1-й Украинский фронты).

Участвовал в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 г. получил тяжелое ранение, лечился в военном госпитале 5900 (г. Рассказово Тамбовской обл.). С апреля 1944 г. — лейтенант, командир взвода управления дивизиона 111-й зенитной артиллерийской бригады; помощник командира батареи радарной установки (Ленинградский фронт).

Апрель 1945 — август 1946 гг. — помощник командира батареи радарной установки (Дальний Восток, Дальневосточный фронт). В сентябре 1946 г. уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. Награды: орден Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали "За оборону Киева", "За победу над Германией", "За победу над Японией", "Ветеран труда".