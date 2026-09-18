Спа-отель "Кедровый" в Белокурихе отмечает десять лет и дарит скидку 20% в октябре

Четырехзвездочный курорт предлагает камерный отдых, изысканную региональную кухню, спа и релакс на берегу реки

18 сентября 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHLeVr1

Юбилей спа-отеля "Кедровый" / Фото: Анна Маркелова

Когда выбираешь место для отдыха, хочется не просто сменить обстановку, а насладиться видами и вернуться домой с новыми силами. Белокуриха с ее климатом и природой для этого подходит как нельзя лучше. Но формат поездки может быть разным. Например, четырехзвездочный камерный спа-отель "Кедровый" предлагает альтернативу привычному санаторию и встречает тишиной, заботой и свободой — без привязки к расписанию процедур, что очень ценят гости. 12 сентября "Кедровый" отметил десять лет работы и предлагает выгодные акции.

Юбилей у реки

На праздничные выходные в авторский эко-отель "Кедровый" съехались гости из разных уголков страны — Алтайского края, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и других регионов. Вечер получился душевным и насыщенным: праздничная фотосессия, фаер-шоу, караоке, конкурсы, вынос торта, а в финале — салют. Среди присутствующих разыгрывали призы, а за участие в интерактивах дарили сертификаты на спа-программы. Гостю, который приехал в отель уже в двенадцатый раз, в знак благодарности подарили трое суток проживания.

Юбилей спа-отеля "Кедровый" / Фото: Анна Маркелова

Кедр, спа и региональная гастрономия

"Кедровый" — это четырехзвездочный спа-отель из натурального кедра в самом центре Белокурихи, на берегу одноименной реки. Внутри всегда царит особый древесный аромат, который не перепутать ни с чем. Отель камерный: всего 22 номера и закрытая уютная территория, благодаря чему каждый гость чувствует внимание и заботу.

"Кедровый" отлично подходит для семей с детьми. Эксклюзивные номера продуманы для комфортного проживания с ребенком, для маленьких гостей работает игровая комната. Есть номера и для тех, кто приезжает с животными.

На берегу реки оборудованы беседки для барбекю — единственные в центре курорта. Летом на территории работает открытый бассейн с подогревом, в остальное время года — крытый бассейн и сауна. Познакомиться со всеми услугами отеля можно по ссылке.

В спа-центре отеля можно позаботиться о себе и приятно расслабиться благодаря уходовым программам. Их более 20 видов: для женщин, для мужчин и для пар. Можно пройти курс знаменитых пантовых ванн — как взрослым, так и детям. Услуги доступны для всех желающих, даже если вы не проживаете в "Кедровом".

Помимо классического спа, здесь можно насладиться и "спа для души" — работает творческая арт-мастерская, где гостям предлагают художественные фотосессии, рисование, диалог с материалом и исцеление звуком.

Ппа-отель "Кедровый" и ресторан региональной кухни "Таежный" / Фото: Анна Маркелова

Главное отличие спа-отеля от санатория — гибкий формат. Здесь нет жесткой привязки ко времени процедур, не нужно подстраивать отдых под чужой график. Малое количество гостей дает больше пространства, тишины и индивидуального подхода. За короткий срок можно восстановить силы, уделить внимание здоровью и атмосферно провести время в кругу семьи.

Отдых в "Кедровом" — это не только про релакс и здоровье, но и про гастрономические впечатления. По утрам гостей ждет завтрак по системе "шведский стол", включенный в стоимость проживания. А вечером можно отправиться в ресторан "Таежный", где подают блюда региональной кухни в формате "а ля карт". Продукты для кухни свои — с фермерского хозяйства, поэтому блюда получаются особенно вкусными и свежими. Для самых юных гостей предусмотрено детское меню.

Кстати, ресторан региональной кухни работает не только для гостей "Кедрового" — прийти может любой гость курорта.

Выгодные спецпредложения

1 октября 2026 года (только один день) при бронировании на сайте или в отделе бронирования по номеру бесплатной линии 8-800-700-8502 действует скидка 20% на любую дату заезда в октябре. Предложение не суммируется с другими акциями.

В "Кедровом" также действуют и другие выгодные акции: "Сутки в подарок", "Скидка именинникам", "Раннее бронирование", скидка пенсионерам. Для постоянных гостей предусмотрена программа лояльности. Подробности — на сайте отеля.

Спа-отель "Кедровый" умеет говорить с гостем на языке заботы: здесь не гонятся за количеством впечатлений, а создают пространство, где можно выдохнуть, услышать тихий плеск реки и заново научиться ценить простые моменты. Такой отдых — не про "успеть все", а про то, чтобы услышать себя. И если вы ищете именно это — Белокуриха и четырехзвездочный курорт "Кедровый" готовы стать вашим местом силы.

Спа-отель "Кедровый"

Адрес: Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, д. 3

Тел.: +7-800-700-85-02; +7-905-925-72-27

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ООО "СПА-Курорт Кедровый"

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