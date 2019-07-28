Хас-Магомеда Кадырова выбрали на должность исполняющего обязанности мэра чеченского города Аргун благодаря его управленческим качествам, заверил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов в разговоре с URA.RU.

"Он знает, что такое городское хозяйство, он умеет выстраивать отношения с людьми. Он сочетает в себе высокую требовательность и уважительное отношение к людям", – сказал Каримов.

Он также уточнил, что назначение никак не связано с родственными связями с главой региона Рамзаном Кадыровым.

По его словам, новый мэр раньше был помощником Кадырова, а также работал в администрации Грозного. Однако он не приходится главе республики родственником, при этом происхождение у мужчин действительно одно.

"Это очень большой род, который основал село Ахмат-Юрт", — отметил пресс-секретарь Кадырова.

О назначении Хас-Магомеда Кадырова на пост мэра Аргуна стало известно 27 июля, об этом в своем Instagram сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Ранее сообщалось, что Кадыров принял в свою охрану шестилетнего мальчика.