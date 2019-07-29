Детский сад № 249 в Барнауле, где отваливается краска и штукатурка на стенах, а снаружи образовались дырки в фасаде, опасен для посещения. Об этом сообщила одна из родительниц, которая направила обращение депутату Барнаульской городской думы Алексею Якунину. Она просит оказать содействие в "скорейшем ремонте и благоустройстве" детского сада № 249 "Теремок".

Как утверждает в обращении к депутату-справедливороссу БГД Наталья Черепанова, здание детского учреждения не видело ремонта многие годы. "Краска и штукатурка на стенах обваливается, снаружи огромные дыры в фасаде", – описывает она неприглядную картину. Проблемы начинаются с входа на территорию учреждения, где детей встречают ржавые ворота.

"Сама территория залита асфальтом, но, кажется, что его несколько лет не меняли: от него остались лишь островки, о которые ребенок может запнуться", – говорится в обращении.

Наталья Черепанова добавила, что после опубликования фото в социальных сетях начался косметический ремонт фасада силами сотрудников детского учреждения.

Депутат Алексей Якунин обратился с официальными запросами к главе краевого центра, председателю комитета по образованию Барнаула, начальнику управления единого заказчика в сфере капитального строительства и прокурору города. В них он обращает внимание чиновников и правоохранительных органов на то, что нахождение детей в этом дошкольном учреждении небезопасно, и, по мнению родительницы, здание находится в аварийном состоянии. Политик также просит пояснить, по каким причинам дошкольное учреждение не попадало в план закупок по капитальному ремонту, и предоставить информацию о планируемых ремонтных работах в детсаду.

25 июля, на волне общественного резонанса, исполняющая обязанности заведующей (прежняя уволилась на фоне скандала) детским садом встретилась с родителями. Новый руководитель учреждения выразила надежду, что детсад будет включен в муниципальную программу капитального ремонта на 2020-2021 годы.