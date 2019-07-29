Четыре студентки АлтГПУ разработали проект, который нацелен на решение проблемы травли (буллинг) в школах, рассказали в Управлении молодежной политики Алтайского края.

Свою работу под названием "Art house EI" девушки представили на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи на прошедшем форуме "Алтай. Территория развития – 2019". В итоге на реализацию идеи им было решено предоставить грант в размере 200 000 рублей.

Как объяснили студентки Дарья Дубинина, Алина Галушкина, Ольга Геньш и Ирина Черепанова, название проекта выбрано неслучайно. Его первая часть связана с жанром кино артхаус, которое рассчитано на узкую аудиторию, а аббревиатура "EI" расшифровывается как emotional intelligence (эмоциональный интеллект) – способность видеть чужие и сдерживать свои эмоции.

"Ученые выявили, что человек, который проявляет агрессию, и тот, на кого она направлена, – это люди с разным уровнем эмоционального интеллекта. И как показывают научные исследования в этой области, люди с наименьшим уровнем эмоционального интеллекта сильнее прочих подвержены риску проявления агрессии", – пояснила Дубинина.

Проект нацелен на молодежь в возрасте от 14 до 16 лет. Группы будут формироваться путем проведения диагностики у ребят уровня развития эмоционального интеллекта по методике Н. Холла "Оценка эмоционального интеллекта" и уровня агрессивности опросником Басса-Дарки.

Предполагается, что "подопытные" пройдут специальную полугодичную программу, которая включает в себя мотивационные занятия и психологические тренинги, позволяющие развить основные компоненты эмоционального интеллекта.

По мнению студенток, благодаря их методике способность подростков сдерживать агрессивные эмоции значительно повысится и они научатся лучше понимать других людей, контролировать свои эмоции, что и является профилактикой буллинга.

Проект "Art house EI", по словам его авторов, уже сегодня полностью готов к своему запуску: план мероприятий разработан, договоренность со школами Барнаула есть. На средства гранта планируется приобрести необходимую канцелярию и распечатать подготовленные методические материалы. Осталось дождаться начала нового учебного года.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, комментируя ситуацию с буллингом в лицее № 101 г. Барнаула, подчеркнул, что травлю необходимо пресекать в самом начале.

Напомним, в Барнауле восьмиклассник едва не лишился глаза. Выяснилось, что над мальчиком издевалась компания подростков. Травля продолжалась в течение нескольких месяцев, пока не закончилась серьезной травмой.