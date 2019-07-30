Уголовное дело возбудили против бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова после ДТП, виновником которого он стал.

Как сообщает РИА "Новости", нынешний гендиректор агрохолдинга "Равис" на своем автомобиле Lexus попытался обогнать впереди идущий транспорт, и допустил столкновение с машиной Lada Vesta, которая двигалась по встречной полосе.

В результате пострадали четыре человека, включая самого Косилова. Он от госпитализации отказался. 19-летней жительнице Екатеринбурга, получившей черепно-мозговую травму, потребовалась экстренная помощь. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.

Медосвидетельствование показало, что на момент аварии мужчина был трезв. В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.