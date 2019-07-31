Самый частый вопрос, который задает себе любой родитель, кем станет ребенок, когда вырастет. Никто не знает точного ответа, однако если вы заметили у своего чада склонность к научному или техническому творчеству, смело ведите его в Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова".

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" при АлтГТУ с 1 августа 2019 года объявляет конкурсный отбор учащихся 5-10 классов школ для обучения по направлениям подготовки: физика, химия, математика, программирование, робототехника.

Перед ребятами стоит непростая задача – пройти тестирование и собеседование. Но после вступительных испытаний они войдут в мир науки и техники, погрузятся в глубины химии, математики и физики, а желающие начнут осваивать основы программирования, робототехники, радиотехники и электроники.

Занятия проводятся в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова в современных лабораториях, оборудованных при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Кроме подготовки по естественнонаучным предметам и математике, "наследников" ждет серьезная работа над созданием собственных научно-исследовательских проектов, подготовка и участие в олимпиадах и научно-технических конкурсах. Такой подход к дополнительному образованию уже дает свои результаты: среди учащихся ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" есть победители и призеры краевых, всероссийских и международных конкурсов и многопрофильных олимпиад:

Голинг Глеб получил Specialprizein Engineering* за проект "Судно на воздушной подушке" на международной конференции молодых ученых International Conference of Young Scientists–ICYS*;

получил Specialprizein Engineering* за проект "Судно на воздушной подушке" на международной конференции молодых ученых International Conference of Young Scientists–ICYS*; Зайков Георгий стал дипломантом Азиатско-Тихоокеанского форума талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented, APFst*), призером многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", призером Всероссийской олимпиады по физике им. Дж. Л. Максвелла (региональный этап);

стал дипломантом Азиатско-Тихоокеанского форума талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented, APFst*), призером многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", призером Всероссийской олимпиады по физике им. Дж. Л. Максвелла (региональный этап); Лисовой Михаил стал обладателем диплома I степени в номинации "Техника. Юниор" краевой итоговой научно-практической конференции для одаренных школьников и молодежи "Будущее Алтая".

Обучение в ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" бесплатное.

Для поступления в Центр необходимо с 1 по 30 августа 2019 года зарегистрироваться на сайте.

Отбор учащихся осуществляется на основании правил приема в два этапа:

1) письменное тестирование;

2) собеседование.

СПРАВКА. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017-2018 годах в рамках ключевой для Фонда "Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК" были открыты восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2 600 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны. Подробнее о деятельности Фонда: http://aimfond.ru

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в октябре 2017 года. В нем более 450 школьников 5-11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника. Шесть специализированных лабораторий Центра оснащены самым современным оборудованием, позволяющим реализовывать образовательные проекты любой сложности. Обучение в ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" бесплатно.

*Спешиалпризейн Инжиниринг, Интернешнл Конференс оф Янг Сайентистс, Эсия Пасифик Форум фо Сайенс Телентед – прим. ред.