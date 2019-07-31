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Будущие ученые – здесь: АлтГТУ ищет новых "наследников Ползунова"

, ИА "Амител"
С 1 августа в вузе идет отбор одаренных школьников для углубленного изучения естественнонаучных дисциплин

Самый частый вопрос, который задает себе любой родитель, кем станет ребенок, когда вырастет. Никто не знает точного ответа, однако если вы заметили у своего чада склонность к научному или техническому творчеству, смело ведите его в Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова".

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" при АлтГТУ с 1 августа 2019 года объявляет конкурсный отбор учащихся 5-10 классов школ для обучения по направлениям подготовки: физика, химия, математика, программирование, робототехника.

Перед ребятами стоит непростая задача – пройти тестирование и собеседование. Но после вступительных испытаний они войдут в мир науки и техники, погрузятся в глубины химии, математики и физики, а желающие начнут осваивать основы программирования, робототехники, радиотехники и электроники.

Занятия проводятся в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова в современных лабораториях, оборудованных при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Кроме подготовки по естественнонаучным предметам и математике, "наследников" ждет серьезная работа над созданием собственных научно-исследовательских проектов, подготовка и участие в олимпиадах и научно-технических конкурсах. Такой подход к дополнительному образованию уже дает свои результаты: среди учащихся ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" есть победители и призеры краевых, всероссийских и международных конкурсов и многопрофильных олимпиад:

  • Голинг Глеб получил Specialprizein Engineering* за проект "Судно на воздушной подушке" на международной конференции молодых ученых International Conference of Young Scientists–ICYS*;
  • Зайков Георгий стал дипломантом Азиатско-Тихоокеанского форума талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented, APFst*), призером многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", призером Всероссийской олимпиады по физике им. Дж. Л. Максвелла (региональный этап);
  • Лисовой Михаил стал обладателем диплома I степени в номинации "Техника. Юниор" краевой итоговой научно-практической конференции для одаренных школьников и молодежи "Будущее Алтая".

Обучение в ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" бесплатное.

Для поступления в Центр необходимо с 1 по 30 августа 2019 года зарегистрироваться на сайте.

Отбор учащихся осуществляется на основании правил приема в два этапа:

1) письменное тестирование;
2) собеседование.

СПРАВКА. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.
В 2017-2018 годах в рамках ключевой для Фонда "Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК" были открыты восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2 600 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.
Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны. Подробнее о деятельности Фонда: http://aimfond.ru

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в октябре 2017 года. В нем более 450 школьников 5-11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника. Шесть специализированных лабораторий Центра оснащены самым современным оборудованием, позволяющим реализовывать образовательные проекты любой сложности. Обучение в ЦДНИТТ "Наследники Ползунова" бесплатно.

*Спешиалпризейн Инжиниринг, Интернешнл Конференс оф Янг Сайентистс, Эсия Пасифик Форум фо Сайенс Телентед – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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