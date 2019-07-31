Двое пассажиров погибли при опрокидывании автомобиля Toyota Mark II в Алейском районе вечером 30 июля, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
ДТП случилось около 23:00 на автодороге Алейск – Буканское. По предварительной информации правоохранителей, 19-летний водитель не справился с управлением иномарки, в результате чего выехал на полосу встречного движения, а затем перевернулся в кювет.
Травмы, полученные 18-летним и 21-летним пассажирами, оказались смертельными. Они скончались на месте происшествия. Сам виновник аварии и еще один 18-летний парень, находившийся в салоне, госпитализированы с телесными повреждениями различной тяжести.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Комментарии
Как не печально, но ситуация стандартная
молодежь + морковник
#какогополаводитель#
Toyota Mark II...Это системно?
Наверняка прибухнули. И трасса эта на Буканку глухая и кривая (если не поправили), колея как в поле.
31.07.2019 12:01
- гость -
Как не печально, но ситуация стандартная
молодежь + морковник
Прекрати писать чушь? При чем здесь модель машины? Блевать от вас хочется
12:43, это диагноз...
31.07.2019 13:39
Еугений
31.07.2019 12:01
- гость -
Как не печально, но ситуация стандартная
молодежь + морковник
не сдерживай себя, главное на людей не попади, все верно он написал.
Тут про бабулек/дедулек все возмущались. По мне, так они хоть и тупят иногда и медленно ездят, но к ним просто терпимее надо быть, проблема не в них, а в нашей общей нервозности и неуважении друг к другу. А вот молодые парни реально угрозу представляют для окружающих, ездят, как в попу ужаленые частенько.