Двое пассажиров погибли при опрокидывании автомобиля Toyota Mark II в Алейском районе вечером 30 июля, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП случилось около 23:00 на автодороге Алейск – Буканское. По предварительной информации правоохранителей, 19-летний водитель не справился с управлением иномарки, в результате чего выехал на полосу встречного движения, а затем перевернулся в кювет.

Травмы, полученные 18-летним и 21-летним пассажирами, оказались смертельными. Они скончались на месте происшествия. Сам виновник аварии и еще один 18-летний парень, находившийся в салоне, госпитализированы с телесными повреждениями различной тяжести.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.