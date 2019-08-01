Мэрия Барнаула рассчитывает потратить на ремонт дорог в 2020 году около 960 миллионов рублей, что сопоставимо сумме этого года. Об этом сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его словам, предварительный перечень объектов на 2020 год уже формируется, он будет скорректирован с учетом поступающих обращений жителей. Финансирование останется на том же уровне, что и в этом году. Из уже известных улиц, где заменят асфальт, – Шумакова, Шукшина, Малахова и продолжение расширения дороги по улице Попова от Северо-Власихинской к Трактовой.

Всего в рамках нацроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году отремонтировано семь улиц. 1 августа состоялась приемка участков дорог по проспекту Коммунаров (от ул. Советской Армии до ул. Меланжевой) и улицам Меланжевой (от пр. Коммунаров до ул. Матросова), Ковыльной (от ул. Сосновой до ул. Берестовой), Берестовой (от ул. Ковыльной до ул. Рождественской), Рождественской (от ул. Берестовой до ул. Изящной), Изящной (от ул. Рождественской до здания № 18а).

Работы на всех шести участках выполнены организацией ООО "Алтайдорстрой". В 2019-м году по нацпроекту данный подрядчик ремонтирует 13 участков дорог.

Всего в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году в Барнауле будет отремонтировано 33 участка дорог. В настоящее время на высокой стадии готовности находится 13 объектов, на десяти – работы ведутся, на семи – закончены.