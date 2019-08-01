Пятница, 2 Август, 01:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,47
Обь
256см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Власти рассказали, сколько денег уйдет на ремонт дорог в Барнауле в 2020 году

, ИА "Амител"
Власти рассчитывают отремонтировать дороги на 960 млн

Мэрия Барнаула рассчитывает потратить на ремонт дорог в 2020 году около 960 миллионов рублей, что сопоставимо сумме этого года. Об этом сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его словам, предварительный перечень объектов на 2020 год уже формируется, он будет скорректирован с учетом поступающих обращений жителей. Финансирование останется на том же уровне, что и в этом году. Из уже известных улиц, где заменят асфальт, – Шумакова, Шукшина, Малахова и продолжение расширения дороги по улице Попова от Северо-Власихинской к Трактовой.

Всего в рамках нацроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году отремонтировано семь улиц. 1 августа состоялась приемка участков дорог по проспекту Коммунаров (от ул. Советской Армии до ул. Меланжевой) и улицам Меланжевой (от пр. Коммунаров до ул. Матросова), Ковыльной (от ул. Сосновой до ул. Берестовой), Берестовой (от ул. Ковыльной до ул. Рождественской), Рождественской (от ул. Берестовой до ул. Изящной), Изящной (от ул. Рождественской до здания № 18а).

Работы на всех шести участках выполнены организацией ООО "Алтайдорстрой". В 2019-м году по нацпроекту данный подрядчик ремонтирует 13 участков дорог.

Всего в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году в Барнауле будет отремонтировано 33 участка дорог. В настоящее время на высокой стадии готовности находится 13 объектов, на десяти – работы ведутся, на семи – закончены.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.08.2019 16:39
krash

А можно хоть локально на Геодезической две ямы заделать? Ну какие тут безопасные дороги, там прям очень не безопасно, а то даже в плане нету....

0  0
1.08.2019 16:39
krash

забыл добавить между Г.Исакова и Антошкой

0  0
1.08.2019 17:24
- гость -

Надо признать, дороги стали в разы лучше!

0  0
1.08.2019 17:37
- гость -

А сколько на распил? Не сказали ?

0  0
1.08.2019 18:49
гость

30%

0  0
1.08.2019 18:53
гость

Сто метров,на против новой ленты доделайте.А то,у проектировщиков ума не хватило,предусмотреть эту полосу.

0  0
1.08.2019 19:01
Вася

Когда займутся частным сектором ? В частности ул Лениногорская яма на яме

0  0
1.08.2019 21:35
Женя

Я в шоке от ремонта ул.Пролетарской!!!! От Красноармейского до "Медведицы" Грязь кругом, сразу на новый асфальт. Помойки все на месте, тоже на новой дороге .Что толку от такого ремонта ? Большие машины от стройки "Медведицы" все уже там разворотили. Зато паспорт объекта на ремонт дороги есть.! Ау !!! Прорабы.....

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
22:29
Индийские врачи удалили у ребенка 526 зубов 0
21:59
S7 Airlines для поддержки лесов временно возвращает старое название "Авиакомпания "Сибирь" 0
21:37
Патриарх Кирилл научил россиян выходить из трудных ситуаций 1
20:11
Авиалесоохрана и шаманы вызывают дожди для борьбы с лесными пожарами 2
18:56
Алтайская школьница приняла участие в разработке имплантата нового поколения 0
18:18
Горячую воду с 5 августа отключат у 38 тысяч жителей Барнаула из-за ремонта теплосетей 0
17:52
Около сотни алтайских пожарных ждут отправки в Красноярский край 8
17:12
Опубликовано видео допроса матери младенца, тело которого нашли в пакете в Бийске 3
16:54
Невнимательный водитель на Алтае выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой состав 1
16:24
Слепаков, говоря о тушении лесных пожаров, рассказал про "наложившего в штаны" одноклассника 22
16:14
Власти рассказали, сколько денег уйдет на ремонт дорог в Барнауле в 2020 году 8
15:39
Россия потратит 455 млн рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне 17
15:26
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири 8
15:15
Все-таки друг человека: как на Алтае отреагировали на закон об опасных собаках 13
15:01
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин лесных пожаров 10
14:55
Военные собрались потушить пожары в Сибири за пять суток 8
14:29
Глава алтайского сельсовета помог своей знакомой приватизировать здание шахматного клуба 3
14:06
"Три млн гектаров не потушим, даже если вернут все наворованное": Максим Галкин о лесных пожарах 12
13:59
80-летняя пенсионерка убила ребенка и двух взрослых в Хабаровске 3
13:36
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири 6
13:13
Автомобиль загорелся в Барнауле на дороге возле "Ашана" 10
12:57
Жительницы Алтая перевели 185 тыс. рублей мошеннику, пообещавшему им кредит на 150 тысяч 8
12:49
"Яндекс" запустил сервис поиска животных по всей России 0
12:39
Знак "Пешеходный переход" кто-то постоянно вырывает в Рубцовске, в том месте, где сбили девочку 8
12:23
Какие законы вступают в силу в августе 3
11:51
Житель Новоалтайска вернул провайдеру рекламные листовки, разложенные в подъездах 16
11:32
Медведев прилетел в Красноярск и пообещал денег на тушение пожаров 33
11:21
Молодых полицейских торжественно выпустили в Барнаульском юридическом институте 31
10:54
Эхо пожаров над Барнаулом: город во время и после дымки 4
10:46
Мать убитого в Бийске младенца задержали 2
10:27
Чиновника мэрии Новосибирска судят за махинации с землей 0
09:55
Валдис Пельш назвал Алтай и Камчатку самыми прекрасными местами 27
09:32
Политтехнолог: три депутата думы Барнаула могут сохранить мандаты 0
09:12
Загляни к "Старым друзьям": где на Алтае можно бюджетно и комфортно отдохнуть всей семьей 5
09:01
Только живой звук: в Барнауле состоится рок-фестиваль 7
08:37
Орнитолог сфотографировала снежного барса на Алтае 2
08:06
Барнаульским льготникам начали выписывать электронные рецепты 5
07:45
Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на алтайской трассе 1
07:26
Коровы на Малаховском кольце. Каким был Барнаул 24 года назад 40
06:48
Кто может стать инкассатором и когда он имеет право применять оружие 11
06:36
Это не фотографии: гиперреалистичные девушки на картинах Игаля Озери 11
06:03
Раз высотка, два высотка. На берегу барнаульского "Ковша" предлагают построить дом 10
06:01
"Сделана для галочки": что не так с первой в Барнауле велодорожкой 10
23:54
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе бешенства 2
23:19
Футболист из Барнаула стал игроком месяца в РПЛ по версии болельщиков 0
22:25
Авиацию задействовали в тушении лесных пожаров в Сибири 1
21:59
Путин поручил военным потушить лесные пожары в Сибири 9
21:28
Авиадебошира судят за избиение командира самолета в Новосибирске 1
20:55
Тело пропавшего на Алтае двухлетнего мальчика нашли под камнем 0
20:32
"Медовый Спас" откроют в семи городах Алтайского края 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.