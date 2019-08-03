Ловкая воровка подменила бриллианты на 1,6 млн евро бульонными кубиками Maggi

Парижский ювелирный салон Hermel лишился драгоценностей на 1,6 млн евро после визита "принцессы из Объединенных Арабских Эмиратов", которая сумела заменить украшения на бульонные кубики, сообщает телеканал "360" со ссылкой на французский LCI.

Ювелирный салон Hermel, расположенный в Париже на улице Сент-Оноре рядом с садом Тюильри, посетила женщина в сопровождении своей "служанки".

Управляющая показала посетительнице драгоценности. Она попросила отложить несколько комплектов, пообещав, что на следующий день их оплатит.

На следующий день женщина не вернулась. Управляющая салоном, возвращая "покупку" на место, обнаружила в футлярах бульонные кубики. Она обратилась в полицию, начато расследование.

Издание Le Parisien сообщило, семь украденных ювелирных изделий с бриллиантами воровка заменила кубиками Maggi.

Два года назад во Франции ограбили квартиру премьер-министра, когда тот отсутствовал. Причем те, кто совершил ограбление, не знали, что жилье принадлежит столь высокопоставленному лицу – воры просто зашли в дом и залезли в понравившуюся квартиру.