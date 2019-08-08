Религиозная организация Прихода Христа Царя Вселенной Римско-католической Церкви Барнаула заключила мировое соглашение с мэрией краевой столицы по поводу здания костела (проспект Ленина, 44), которое она длительное время пыталась вернуть себе через суд.

Католический приход просил арбитраж признать недействительной сделку по передаче в собственность города здания и земельного участка.

Организация требовала возвращения этих объектов в собственность Алтайского края и безвозмездной передачи здания с участком по проспекту Ленина католикам.

Согласно условиям мирового соглашения, католики отказываются от своих претензий, а администрация Барнаула в течение полугода обязуется безвозмездно передать в их собственность здание и участок, на котором оно находится.

Напомним, еще в конце марта 2017 года Градостроительный совет Барнаула одобрил эскизный проект восстановления и реставрации католического костела на проспекте Ленина, 44. Зданию, которое сейчас занимает муниципальная аптека, планировали вернуть исторический облик.

Сейчас здание находится в госсобственности, с 1989 года это объект культурного наследия регионального значения. Помимо аптеки, здесь располагается Совет муниципальных образований Алтайского края.