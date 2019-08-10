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Новосибирцам разрешат сфотографироваться с Кубком Стэнли

, ИА "Амител"
Фотосессия состоится 19 августа
Фото: hcsibir.ru

Фото: hcsibir.ru

Жителям Новосибирска 19 августа позволят сделать фотографию со знаменитым Кубком Стэнли, сообщает пресс-служба ХК "Сибирь".

Его привезет в родной город воспитанник новосибирской хоккейной команды Владимир Тарасенко, который завоевал кубок в составе "Сент-Луиса". Примечательно, что это первый главный трофей НХЛ в истории клуба.

Посмотреть на знаменитый кубок и сделать с ним фотографию можно будет в ЛДС "Сибирь". Его выставят на обозрение 19 августа с 10:30 до 16:00. Правда, делать снимки на свои фотоаппараты и другие гаджеты не разрешат.

"С целью пропуска через фотозону максимального количества желающих фотосъемка будет производиться только специально привлеченными фотографами, — информирует пресс-служба команды. — Использование личных мобильных телефонов и фотокамер в момент фотографирования не допускается".

Также анонсировано участие в мероприятии и известного хоккеиста, благодаря которому Кубок Стэнли и приехал в Новосибирск. Кому-то может повезти сделать фотографию и с Владимиром Тарасенко, утверждают в хоккейном клубе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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