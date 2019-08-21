Число новых пенсионеров в Алтайском крае назвал ПФР

Более 13,5 тысяч пенсий было назначено в первой половине 2019 года, сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

"С января по июнь в крае назначено 13595 пенсий, из которых 9603 — по обязательному пенсионному страхованию, 3713 — по государственному пенсионному обеспечению", — рассказали в фонде.

Также были рассмотрены заявления о переходе с одного вида пенсии на другой, о выплате накопительной пенсии, о назначении пенсий в связи с отсутствием возможности трудоустройства по предложению службы занятости. По этим обращениям было назначено 279 пенсий.

Всего в России в первые полгода появилось 509 тысяч пенсионеров, из которых 59% получают страховую пенсию по старости — самая массовая пенсионная выплата в стране.

В ПФР отметили, что многие досрочно выходят на пенсию несмотря на то, что с этого года началось повышение соответствующего возраста. Это касается работающих во вредных, опасных и тяжелых условиях.

Также продолжается назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, так как "их не затронули переходные положения нового законодательства".

Поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по государственному обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые годы действует специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для женщин 1964-1965 и мужчин 1959-1960 годов рождения, которые должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Благодаря льготе они начали выходить на пенсию с 1 июля 2019 года в возрасте 55,5 лет (женщины) и 60,5 лет (мужчины).

Ранее в ПФР рассказали, что более 55 тысяч алтайских "ипэшников" и самозанятых формируют свою пенсию сами.