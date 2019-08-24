Тысяча иркутских семей осталась без компенсаций за утраченное при паводке жилье

Разрушительный паводок в Иркутской области лишил жилья около шести тысяч семей, из них, как выяснилось, тысяча не сможет рассчитывать на новые дома взамен утраченным, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что правительство региона выпустило постановление № 656-пп, согласно которому людям, имеющим иное жилье, компенсация не положена.

Эта норма не предусмотрена федеральным законодательством. По словам зампредседателя правительства Виталия Мутко, власти региона дополнительным постановлением к решению кабинета министров России лишили своих жителей возможности компенсировать ущерб.

При этом многим из тех, кто попал под ограничение по факту становится негде жить. Так, семье из четырех человек в Нижнеудинске отказали в жилищном сертификате из-за того, что у супруги главы семейства есть доля из 16 квадратов в родительском жилье.

То, что четверым людям на таком пространстве попросту не уместиться, никого не волнует – согласно постановлению, если есть хотя бы 15 квадратных метрах жилья, то утрата не компенсируется.

"У нас на один квадратный метр больше, вот и все. Комиссию не смутило даже то, что дом принадлежал отцу супруги", — сокрушается глава семейства.