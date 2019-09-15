Возбуждено дело после смертельного тарана поездом вышки с тремя рабочими на Алтае

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после ЧП с поездом, протаранившим вышку с электромонтерами, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

"14 сентября около 18:15 на станции Озерки произошло столкновение локомотива ВЛ80С в составе грузового поезда, который следовал по железнодорожному пути № 6, с площадкой монтажной вышки автомотрисы", – рассказали в ведомстве.

В СК уточняют, что происшествие случилось "в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей" сотрудником Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги ОАО "РЖД".

В самом филиале РЖД заверили, что обстоятельства происшествия будут установлены по результатам внутренней проверки. "Западно-Сибирская железная дорога выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего. Семье будет оказана необходимая помощь", – рассказали в компании.

Напомним, в результате столкновения трое рабочих Алтайской дистанции электроснабжения получили травмы различной степени тяжести.

Один из электромонтеров скончался на следующий день, 15 сентября, в 4:40 утра. По некоторым данным, двое других также были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрошены все очевидцы, изъята необходимая документация, сообщили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.