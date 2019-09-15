Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому

Анастасия Заворотнюк перешла из медикаментозного сна в глубокую кому, сообщают "Известия".

Состояние актрисы теперь не зависит от лекарств, отмечают медики.

Также, по их словам, нерешенным остается вопрос о проведении операции – сейчас хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани. Состояние актрисы оценивается как очень тяжелое.

Ранее появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом концертный директор Анастасии анонсировал ее выступление на одном из федеральных каналов. В рамках выступления, по его словам, она расскажет о своем здоровье. Когда оно состоится, директор не уточнял.