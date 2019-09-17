Врача, заблудившегося по пути к пациенту, изнасиловал незнакомец

Врача местной поликлиники в Саратове изнасиловал человек, которого она попросила о помощи, сообщает ТАСС.
В вечернее время 16 сентября женщина спешила на дом к пациенту, но не смогла найти нужный адрес. За помощью она обратилась к незнакомцу, которого встретила на улице.
Мужчина пошел провожать врача, но, убедившись, что никого рядом нет, напал на женщину.
Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Следователи устанавливают личность и местонахождение преступника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование").
Комментарии
Платите налоги граждане усердней и защищайтесь сами, государство всех смертников помиловало, пусть дальше убивают и насилуют. Спасибо государству за такую заботу!
А потом удивляемся, почему у нас в бесплатной медицине кадров не хватает
А почему врач не знает свой участок? Как она могла заблудиться?