Скончался известный алтайский художник Юрий Кабанов

Известный художник-график, заслуженный художник России Юрий Борисович Кабанов умер 17 сентября, сообщает пресс-служба Алтайской краевой организации Союза художников России.

Прощание с ним пройдет 19 сентября с 13:00 до 15:00 по адресу: Барнаул, ул. Попова, 21а.

Юрий Кабанов родился 26 октября 1938 года в городе Орехово-Зуево Московской области. После окончания школы окончил Ивановское художественное училище (1959 г.).

С 1959 года участвовал в краевых, зональных, республиканских, международных и зарубежных выставках (Франция, Монголия, Германия, Польша). С 1969 года жил и работал в Алтайском крае.

Ярко заявил о себе во многих направлениях – в станковой и книжной графике, в технике офорта и гравюры, автолитографии и карандаша. Его основные темы – история и фольклор, жанры – пейзаж, портрет, натюрморт.

Много лет работал зампредседателя правления Алтайской краевой организации Союза художников России. Лауреат премий Ленинского комсомола Алтая (1982 г.), Демидовского фонда (1998 г.), муниципальной премии г. Барнаула (2000 г.).