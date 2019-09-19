Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле, неподалеку от остановки

О состоянии пострадавшего пока неизвестно / Фото: vk.com/incident22
Ребенка сбили на пешеходном переходе в четверг утром, 19 сентября, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло примерно в 8:43 утра на улице Юрина, неподалеку от остановки Островского. О состоянии пострадавшего пока неизвестно.
Комментарии
и да начнётся срачь!
09:37, Да что тут начинать. Каждый водитель, садясь за руль должен делать для себя выводы сам. К слову, пешеход тоже должен думать о своей жизни, а 1.5-тонная машина в любом случае крепче.
хватит сракать, марш работать
И сколько ему теперь за сотворенное без прав в трезвом виде светит ?
Возбудили видимо 264 УК, тяжкий вред тут очевиден. Года три колонии (если трезвый был) и иск ...
судя по расположению джипа на фото (на полметра на пешеходном переходе), он либо ехал очень медленно, либо сбил еще до перехода в нескольких метрах
Сегодня ехал утром на работу на А-Петрова, тоже летел один дятел, на переход пролетел чудом не сбил женщину! пора что то уже делать с переходами!!!
19.09.2019 10:16
гость
А может с дятлами?
где на данном фото можно сделать вывод, что машина летела?
вот трубы у него на бампере это опасная штука
(вопрос снят, в другой новости прочитал, что сбил меган)
19.09.2019 10:23
- гость -
Да весь автомобиль целиком, опасная штука если там сидит невменяемая прокладка.