Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле, неподалеку от остановки

О состоянии пострадавшего пока неизвестно / Фото: vk.com/incident22

Ребенка сбили на пешеходном переходе в четверг утром, 19 сентября, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло примерно в 8:43 утра на улице Юрина, неподалеку от остановки Островского. О состоянии пострадавшего пока неизвестно.