"Девочку-Бэтмена" прооперируют в России. В США не взялись

Семья Феннер специально прилетела в Краснодар, чтобы местный хирург вылечил их дочь от редкого заболевания, из-за которого лицо шестимесячной малышки имеет большое темное родимое пятно, напоминающее маску героя комиксов Бэтмена, сообщает телеканал "360".

Из-за этого шестимесячная малютка рискует заболеть раком кожи. Но жизненно важную операцию отказались делать в США, сославшись на то, что требуются сотни хирургических вмешательств.

Единственный в Соединенных Штатах хирург, который согласился на это, запросил 400 тысяч долларов. Даже активные призывы о помощи не помогли собрать столько средств.

Феннер уже отчаялись найти помощь, когда позвонил врач из России. Врач-онколог, руководитель Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов пообещал вылечить ребенка и продемонстрировал результаты аналогичных операций.

"В США им предложили такое количество операций, которое несовместимо со здоровьем ребенка, – рассказал журналистам Попов. – А наша технология позволяет сделать это в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств".