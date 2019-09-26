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Лося насмерть сбили на алтайской трассе

, ИА "Амител"
После аварии животное некоторое время оставалось живым
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

На трассе в Алтайском крае автомобиль сбил лося, сообщили в сообществе Barnaul22.

Легковой автомобиль сбил животное в районе Фирсово. Вероятно, лось неожиданно выбежал на трассу и водитель не успел среагировать.

От столкновения иномарка получила серьезный ущерб. Разбито лобовое стекло и фара, вмятины на капоте и крыше.

После столкновения лось не смог самостоятельно покинуть проезжую часть. Очевидцы сообщили, что животное получило переломы.

Через некоторое время после удара, по информации очевидцев, лось умер. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.09.2019 11:11
- гость -

Я там проезжал в половине восьмого. Лось был жив и лежал на лапах. Видимо какому-то любителю бессмысленных убийств животных мясца захотелось

26.09.2019 11:12
- гость -

Продолжу. Очевидно что сам он двигаться не мог, но помирать не собирался. Ему помогли.

26.09.2019 11:19
- гость -

а как нужно было поступить?
варианты: куда-то, как-то кто-нибудь - не рассматриваю.

26.09.2019 11:29
- гость -

В ветклинику. В крайнем случае Писареву позвонить. А не алкашам в инцефалитках и на квадроциклах.

26.09.2019 11:40
- гость -


Кто, куда и на чем увёз животное?
Кто, каким способом и на основании чего умертвил животное, которое можно было выходить и отпустить?
Животное могли просто добить и забрать на мясо.
Тварь на Рено - гори в аду сволочь.

26.09.2019 11:42
Ируся

может,он на месте ДТП умер? Он ,судя по его глазам,был в шоке от боли......

26.09.2019 11:43
месный

а где вопли, что лось сам виноват, что в неположенном месте, что не убедился и т.д. и т.п.

26.09.2019 11:46
- гость -

Ируся, у него было что то с лапами. Он на них лежал, как кот или как собака, не пластом. Ходить он не мог, но не помирал.

26.09.2019 11:47
- гость -

И на асфальте не кровь. Это моча

26.09.2019 12:00
- гость -

26.09.2019 11:40
- гость

Тебе навстречу животные на дороге выскакивали, чтобы так говорить? Ответки от космоса не боишься? Хорошо, что хоть в машине живы остались. Если бы лобовуха не выдержала, то были бы человеческие жертвы.

26.09.2019 12:07
гость

гостю 11.40 Почему Вы решили, что животное умертвили? Почему Вы не допускаете, что лось получил травмы не совместимые с жизнью и умер. За что Вы оскорбляете водителя.? По Вашему он намерено направил свой автомобиль в животное, чтобы или запастись мясом или умереть?

26.09.2019 12:09
- гость -

Слушай, космический, мне не раз и не два выскакивало на встречу животное, втч и в темное время суток, втч и лось. Можно ежа ночью не увидеть, но Когда в светлое время суток давят - это сволочи.
А на том участке при спуске с пригорка все видно как на ладони. В шары долбиться не надо и хлебалом щёлкать.

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