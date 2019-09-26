Лося насмерть сбили на алтайской трассе

На трассе в Алтайском крае автомобиль сбил лося, сообщили в сообществе Barnaul22.

Легковой автомобиль сбил животное в районе Фирсово. Вероятно, лось неожиданно выбежал на трассу и водитель не успел среагировать.

От столкновения иномарка получила серьезный ущерб. Разбито лобовое стекло и фара, вмятины на капоте и крыше.

После столкновения лось не смог самостоятельно покинуть проезжую часть. Очевидцы сообщили, что животное получило переломы.

Через некоторое время после удара, по информации очевидцев, лось умер.