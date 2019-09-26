Лося насмерть сбили на алтайской трассе

На трассе в Алтайском крае автомобиль сбил лося, сообщили в сообществе Barnaul22.
Легковой автомобиль сбил животное в районе Фирсово. Вероятно, лось неожиданно выбежал на трассу и водитель не успел среагировать.
От столкновения иномарка получила серьезный ущерб. Разбито лобовое стекло и фара, вмятины на капоте и крыше.
После столкновения лось не смог самостоятельно покинуть проезжую часть. Очевидцы сообщили, что животное получило переломы.
Через некоторое время после удара, по информации очевидцев, лось умер.
Комментарии
Я там проезжал в половине восьмого. Лось был жив и лежал на лапах. Видимо какому-то любителю бессмысленных убийств животных мясца захотелось
Продолжу. Очевидно что сам он двигаться не мог, но помирать не собирался. Ему помогли.
а как нужно было поступить?
варианты: куда-то, как-то кто-нибудь - не рассматриваю.
В ветклинику. В крайнем случае Писареву позвонить. А не алкашам в инцефалитках и на квадроциклах.
Кто, куда и на чем увёз животное?
Кто, каким способом и на основании чего умертвил животное, которое можно было выходить и отпустить?
Животное могли просто добить и забрать на мясо.
Тварь на Рено - гори в аду сволочь.
может,он на месте ДТП умер? Он ,судя по его глазам,был в шоке от боли......
а где вопли, что лось сам виноват, что в неположенном месте, что не убедился и т.д. и т.п.
Ируся, у него было что то с лапами. Он на них лежал, как кот или как собака, не пластом. Ходить он не мог, но не помирал.
И на асфальте не кровь. Это моча
26.09.2019 11:40
- гость
Тебе навстречу животные на дороге выскакивали, чтобы так говорить? Ответки от космоса не боишься? Хорошо, что хоть в машине живы остались. Если бы лобовуха не выдержала, то были бы человеческие жертвы.
гостю 11.40 Почему Вы решили, что животное умертвили? Почему Вы не допускаете, что лось получил травмы не совместимые с жизнью и умер. За что Вы оскорбляете водителя.? По Вашему он намерено направил свой автомобиль в животное, чтобы или запастись мясом или умереть?
Слушай, космический, мне не раз и не два выскакивало на встречу животное, втч и в темное время суток, втч и лось. Можно ежа ночью не увидеть, но Когда в светлое время суток давят - это сволочи.
А на том участке при спуске с пригорка все видно как на ладони. В шары долбиться не надо и хлебалом щёлкать.