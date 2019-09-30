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В Барнауле откроют Деревню Маламутов

, ИА "Амител"
Новый туристический объект начнет работу 1 декабря
Фото: visitaltai.info

Фото: visitaltai.info

1 декабря состоится торжественное открытие первого объекта загородного интерактивного парка Деда Мороза – Деревня Маламутов, сообщает "Алтайтурцентр". Организаторы анонсировали участие Деда Мороза.

Для гостей зальют большой каток и установят юрту, в которой гости смогут поиграть и сфотографироваться со щенками маламутов из питомника Wey Winner.

На выходе из юрты им предложат покататься по лесу на упряжке из взрослых особей этой добродушной породы собак.

К услугам отдыхающих также будет пункт проката коньков, безопасная горка, два кафе и теплая раздевалка.

В качестве массовых развлечений для организованных групп выступят корпоративные и семейные гонки на собачьих упряжках.

Место отдыха расположилось на территории развлекательного комплекса "Планета Q" (ул. Байкальская, 47), где уже через год должен вырасти интерактивный парк Деда Мороза "Сказочный край". Добраться до него можно на рейсовом автобусе № 2 (15 минут пешком от остановки).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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