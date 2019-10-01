На бийском "Сибприбормаше" сменится руководство

Генеральный директор "Сибприбормаша" Александр Черемисин покидает пост генерального директора, сообщает "Бийский рабочий".

Слухи о кадровой замене ходили давно. По информации издания, официально об этом объявят в ближайшее время.

В ближайшее время завод должен посетить руководитель научно-производственного предприятия "Прибор", в состав которого входит "Сибприбормаш". Предполагается, что во время этого визита будет представлен новый руководитель предприятия.

По информации портала, им станет 53-летний Александр Серов. До прихода на предприятие он был заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства администрации Новосибирска.

С инициативой об отстранении Александра Черемисина выступило руководство НПО "Техмаш". Предположительно, концерн решил уволить Черемисина из-за больших непроизводственных расходов. Возможно, речь идет об отчислениях на социальную сферу.

Предприятие действительно тратило большие средства на производственную сферу. Для рабочих строилось жилье, вместо банковских кредитов займ можно было взять у работодателя, а также сотрудникам оказывалась медицинская помощь за счет предприятия.