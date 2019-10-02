Квартиры в элитном микрорайоне Барнаула дешевеют сильнее, чем непопулярное жилье

Барнаульский микрорайон Гора, в котором наблюдается наибольшее сосредоточение элитных крупногабаритных объектов, показывает максимальное падение стоимости квадратного метра, пишет "Алтайский портал недвижимости".
По данным издания, в целом в сентябре наблюдалось падение цен на рынке готовых квартир, но совсем незначительное. Средняя стоимость "квадрата" держится на уровне 50,5 тыс. рублей. Продолжают дешеветь непопулярные районы (ВРЗ, Восточный, Канатный, Озерный). В некоторых случаях сокращение стоимости здесь могло составить три тысячи за метр.
Самое большое снижение цен по-прежнему наблюдается в сегменте элитных крупногабаритных объектов. Именно поэтому микрорайон Гора, в котором наибольшее их сосредоточение, показывает максимальное падение стоимости – на 5,5 тыс. рублей.
Вместе с тем повышается стоимость в центре Барнаула и приближенных к нему микрорайонах. По мнению экспертов, горожане стремятся приобрести жилье пусть и меньшей площадью, но в нужной местности.
Также не теряют популярности районы с развитой инфраструктурой, которые востребованы семьями с детьми: Сулима, Ближние Черемушки, Докучаево, Солнечная поляна. Там есть удобные транспортные развязки, школы, детские сады, поликлиники, парки, торговые центры. Высокий спрос там повышает цены.
Что касается новостроек, то в сентябре они продолжили дорожать почти повсеместно. Это связано с общероссийской тенденцией роста их стоимости после перехода на эскроу. Правда увеличение оказалось несущественным. Сейчас в среднем "квадрат" превысил 49,1 тыс. рублей.
Комментарии
Это жильё немного ни так называется. Насколько известно в нашем городе нет элитного жилья, даже в Москве под понятие элитное попадает несколько домов которые можно сосчитать по пальцам
да просто смысл в таком дно городе еще и за квадратный метр переплачивать по сути.
показывает максимальное падение стоимости квадратного метра
Пару недель назад писали, что новые квартиры расхватывают и жилье дорожает. Сейчас другой заказ поступил
В Барнауле это комфорт класс, максимум бизнес и то нету холлов для встреч, как это есть в бизнесе.
читаем внимательно:
На Горе большое - дешевеет
В центре, близко к нему и поменьше - дорожает.
В чем противоречие?
А дорожает в центре, потому что надоедает по часу-полтора стоять в пробках и потом оказаться в человейнике
Заканчивайте этот цирк с "элитным" жильем! Элитное начинается от 50тыс., но долларов, а не рублей за 1 кв.м!
Как заканчивать-то? Хочется же, чтобы "элитное". В лесу (без дороги) = элитное, потолок 2,8 - ого-го элитное. Два санузла - суперэлитное. В подъезде сидит вахтер - ваще небывало элитное.
Особенно смешно звучит «элитное» жильё где в центре оно стоит друг на друге, окна в окна с видом на соседний дом и рядом мусорные баки с разбросанными пакетами