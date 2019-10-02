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Квартиры в элитном микрорайоне Барнаула дешевеют сильнее, чем непопулярное жилье

, ИА "Амител"
Самое большое снижение цен по-прежнему наблюдается в сегменте элитных крупногабаритных объектов
Люди все меньше хотят жить в лесу / Фото: barnaul.n1.ru

Люди все меньше хотят жить в лесу / Фото: barnaul.n1.ru

Барнаульский микрорайон Гора, в котором наблюдается наибольшее сосредоточение элитных крупногабаритных объектов, показывает максимальное падение стоимости квадратного метра, пишет "Алтайский портал недвижимости".

По данным издания, в целом в сентябре наблюдалось падение цен на рынке готовых квартир, но совсем незначительное. Средняя стоимость "квадрата" держится на уровне 50,5 тыс. рублей. Продолжают дешеветь непопулярные районы (ВРЗ, Восточный, Канатный, Озерный). В некоторых случаях сокращение стоимости здесь могло составить три тысячи за метр.

Самое большое снижение цен по-прежнему наблюдается в сегменте элитных крупногабаритных объектов. Именно поэтому микрорайон Гора, в котором наибольшее их сосредоточение, показывает максимальное падение стоимости – на 5,5 тыс. рублей.

Вместе с тем повышается стоимость в центре Барнаула и приближенных к нему микрорайонах. По мнению экспертов, горожане стремятся приобрести жилье пусть и меньшей площадью, но в нужной местности.

Также не теряют популярности районы с развитой инфраструктурой, которые востребованы семьями с детьми: Сулима, Ближние Черемушки, Докучаево, Солнечная поляна. Там есть удобные транспортные развязки, школы, детские сады, поликлиники, парки, торговые центры. Высокий спрос там повышает цены.

Что касается новостроек, то в сентябре они продолжили дорожать почти повсеместно. Это связано с общероссийской тенденцией роста их стоимости после перехода на эскроу. Правда увеличение оказалось несущественным. Сейчас в среднем "квадрат" превысил 49,1 тыс. рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.10.2019 11:17
Гость

Это жильё немного ни так называется. Насколько известно в нашем городе нет элитного жилья, даже в Москве под понятие элитное попадает несколько домов которые можно сосчитать по пальцам

2.10.2019 11:24
петух с докучаево

да просто смысл в таком дно городе еще и за квадратный метр переплачивать по сути.

2.10.2019 11:41
гость

показывает максимальное падение стоимости квадратного метра

Пару недель назад писали, что новые квартиры расхватывают и жилье дорожает. Сейчас другой заказ поступил

2.10.2019 12:58
гость

В Барнауле это комфорт класс, максимум бизнес и то нету холлов для встреч, как это есть в бизнесе.

2.10.2019 13:03
- гость -

читаем внимательно:
На Горе большое - дешевеет
В центре, близко к нему и поменьше - дорожает.
В чем противоречие?

А дорожает в центре, потому что надоедает по часу-полтора стоять в пробках и потом оказаться в человейнике

2.10.2019 14:17
- гость -

Заканчивайте этот цирк с "элитным" жильем! Элитное начинается от 50тыс., но долларов, а не рублей за 1 кв.м!

2.10.2019 14:57
Злая гостья

Как заканчивать-то? Хочется же, чтобы "элитное". В лесу (без дороги) = элитное, потолок 2,8 - ого-го элитное. Два санузла - суперэлитное. В подъезде сидит вахтер - ваще небывало элитное.

2.10.2019 15:37
ГОСть

Особенно смешно звучит «элитное» жильё где в центре оно стоит друг на друге, окна в окна с видом на соседний дом и рядом мусорные баки с разбросанными пакетами

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