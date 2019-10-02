Квартиры в элитном микрорайоне Барнаула дешевеют сильнее, чем непопулярное жилье

Барнаульский микрорайон Гора, в котором наблюдается наибольшее сосредоточение элитных крупногабаритных объектов, показывает максимальное падение стоимости квадратного метра, пишет "Алтайский портал недвижимости".

По данным издания, в целом в сентябре наблюдалось падение цен на рынке готовых квартир, но совсем незначительное. Средняя стоимость "квадрата" держится на уровне 50,5 тыс. рублей. Продолжают дешеветь непопулярные районы (ВРЗ, Восточный, Канатный, Озерный). В некоторых случаях сокращение стоимости здесь могло составить три тысячи за метр.

Самое большое снижение цен по-прежнему наблюдается в сегменте элитных крупногабаритных объектов. Именно поэтому микрорайон Гора, в котором наибольшее их сосредоточение, показывает максимальное падение стоимости – на 5,5 тыс. рублей.

Вместе с тем повышается стоимость в центре Барнаула и приближенных к нему микрорайонах. По мнению экспертов, горожане стремятся приобрести жилье пусть и меньшей площадью, но в нужной местности.

Также не теряют популярности районы с развитой инфраструктурой, которые востребованы семьями с детьми: Сулима, Ближние Черемушки, Докучаево, Солнечная поляна. Там есть удобные транспортные развязки, школы, детские сады, поликлиники, парки, торговые центры. Высокий спрос там повышает цены.

Что касается новостроек, то в сентябре они продолжили дорожать почти повсеместно. Это связано с общероссийской тенденцией роста их стоимости после перехода на эскроу. Правда увеличение оказалось несущественным. Сейчас в среднем "квадрат" превысил 49,1 тыс. рублей.