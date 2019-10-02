Жители Алтая украли сейф с деньгами, взломали его трубой и уехали на шопинг

Алтайские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в краже сейфа с деньгами и документами, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ночь на 29 сентября в селе Ключи двое местных жителей 1979 и 1993 года рождения прошли на территорию сельхозпредприятия, где ранее работали, разбили окно и проникли через него в офисное помещение, откуда похитили металлический сейф с 260 000 рублей и документами", – рассказывают в ведомстве.

Причем перед тем как проникнуть на территорию, мужчины отключили электроснабжение предприятия.

Оттащив сейф на расстояние одного километра, грабители вскрыли его металлической трубой и, похитив 260 тыс. рублей, уехали из села.

На следующий день мужчины вернулись домой, где и были задержаны. При себе у них было 58 тыс. рублей. Остальные деньги, по словам подозреваемых, они успели потратить на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части "Кража, совершенная в крупном размере" статьи 158 УК РФ. Известно, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.