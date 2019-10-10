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Жителям Алтайского края с 10 октября запрещено ходить в лес и жечь костры на дачах

, ИА "Амител"
В регионе установлен особый противопожарный режим
Теперь на лес можно будет только смотреть / Фото: Zen.yandex.ru

Теперь на лес можно будет только смотреть / Фото: Zen.yandex.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление правительства, устанавливающее с 10 октября особый противопожарный режим на территории края, сообщает региональное МЧС.

На период действия этого режима запрещено посещение лесов по любому поводу (погулять, подышать, посмотреть, за грибами и многое другое). Исключение предусмотрено только для тех жителей региона, чья работа связана с пребыванием в лесах. Срок окончания особого режима не установлен.

Согласно опубликованному документу, также запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на единый телефон доверия регионального МЧС: 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.10.2019 10:18
- гость -

Все скоты позасрали

10.10.2019 10:21
- гость -

Прикинь, даже отвалившуюся воротину на даче не приварить если соседи "добрые души".

10.10.2019 10:31
Перешница

Дурдом! Теплая погода, только на великах кататься последние деньки да гулять в бору, а туда, оказывается, вообще соваться нельзя.

10.10.2019 10:33
- гость -

Я всегда сжигал лозу и ветки, а при Карлине и Томенко запреты начались.

10.10.2019 10:36
- гость -

пожарили шашлычков

10.10.2019 10:48
- гость -

А с какого это перепугу мне могут запретить погулять по лесу? Вообще охамели!

10.10.2019 10:54
- гость -

10.10.2019 10:48
- гость - Прикинь, тебя приравняли к скоту, как тебе дышится после такой новости, дыхание не сперло?

10.10.2019 10:56
BLATNOI

На период действия этого режима запрещено посещение лесов по любому поводу (погулять, подышать, посмотреть, за грибами и многое другое).

10.10.2019 11:01
- гость -

а что считается лесом? только бор или три дерева рядом растущие уже лес?

10.10.2019 11:04
!

а пробовали конституцию рф читать?

10.10.2019 11:04
- гость -

1 дерево и 1 куст,
Уже лес...
Пусть бегают за всеми..

10.10.2019 11:17
- гость -

Даже при лесных пожарах такого бреда не было.

10.10.2019 11:20
ленин папа

Интересно, томенко то не читая подписывает или реально не понимает, что это подстава?
народ, по-любому навалит на этот указ, а значит это довод и к томенко относиться хуже. вот и всё чего этот указ добьется. а насчет прогулок в лесу, в субботу и воскресение - тысячи гуляющих от Динамо до Власихи будут. надо вводить росгвардию, чтобы указ не пустым пуком оказался.

10.10.2019 11:33
- гость -


10.10.2019 10:54
- гость -
Вы не поверите, но чем больше запретов, тем больше "кладу" на эти запреты и все нормально! Как гулял по лесу, так и буду. По закону запрещено совершать противоправные действия, к примеру - разжигать костры, бросать окурки но на каком основании запрещают просто прогуливаться по лесу? В таком разе надо запретить ездить на машинах по дорогам, а то аварии происходят.

10.10.2019 11:35
- гость -

Они там в своей сказочной стране совсем с ума сошли. Подписать то можно что угодно, но какой от этого будет толк? Они что лес колючей проволокой обтянули и наблюдательные вышки с вертухаями поставили? Над вами и вашими законами все жители края просто смеются и ждут когда же вас уже заберут лечить санитары.

10.10.2019 11:37
- гость -

Да плевать власть хотела на пожары в лесах. Запрещают людям ходить там что бы не видели, как лес выпиливается нужными людьми. Ходят, смотрят, жалуются... Лучшая борьба с неугодными для власти действиями народа - запрет.

10.10.2019 11:39
- гость -

А с какого это перепугу мне могут запретить погулять по лесу?

Лес не ваш, а государственный! А государство передало его в аренду частнику на 50 лет.

10.10.2019 11:40
сережа

детки решили со взрослых пример брать.
перегнул со сокрытием, вот все и всплыло.

10.10.2019 11:41
- гость -

Когда за воздух будем платить?
Сейчас.
Сходи в лес и заплати за чистый воздух.

10.10.2019 11:43
- гость -

Вообще в лес даже не думал сходить!!!
А сей час обязательно это сделаю!

10.10.2019 11:43
- гость -

Складывается впечатление, что Томенко вообще не читает и тем более, не вникает в то, что подписывает. Трасса здоровья, с ней как быть? Она в лесу проложена, Мария-Ра теперь спортивные мероприятия не будет проводить, И лыжные базы закрыть надо согласно данному закону.
Большой вопрос к нашим депутатам и законотворцам вам самим не смешно?

10.10.2019 11:46
- гость -

А кто то из правительства говАривал, что скоро пойдут грибы и ягоды и будет полегче )))

10.10.2019 11:56
- гость -

Налоги по максимум (им не на что не хватает).
В лес не ходи (дышать только свежим воздухом города(к кустам не подходить)).
Шашлыки в ресторанах ешь (бизнес развиваем).
А дома включай только одну лампочку не более 7 Вт (а то перегрузим электросети).
Свечки дома использовать нельзя ( мчс прийдёт и оштрафует).

10.10.2019 11:56
- гость -

Губернатор, читали , что подписывали, или как с домами-интернатами будет?

10.10.2019 12:03
- гость -

Много жаловались этим летом, что лес поредел из-за незаконных вырубок. Вот, похоже, и запретили ходить в лес, да подглядывать, кто и что вырубает массово.

10.10.2019 12:17
Иsтина

А кто то из правительства говАривал, что скоро пойдут грибы и ягоды и будет полегче )))

Судя по всему, какие то грибы уже пошли и попали на стол законодателям

10.10.2019 12:28
- гость -

Блин а мы планировали за грибами на выходных, пока погода теплая стоит. Вот что теперь все отменять? Интересно как-то будут отслеживать, кто в лесу ходит?

10.10.2019 12:29
- гость -

Что интересно будет, если поймают в лесу?

10.10.2019 12:30
Отчаянная

После новости о крестовом облете на вертолете, дабы защитить леса от пожаров, попрыскав святой водой сверху, я не удивляюсь степени маразма происходящего вокруг. Но хотелось бы уточнить пару моментов. К примеру, поехала я в выходной в Бобровский лес погулять. Тихо, мирно гуляю, вдруг из-за кустов появляется инспектор - Барышня, находиться в лесу запрещено. И что он будет делать? Составлять протокол, выписывать штраф? Я с этим не согласна. Противопожарный режим введен, дабы защитить леса от пожаров, доступ людей в леса запрещен, чтобы они не могли случайно/намеренно устроить пожар. Для этого у людей должны быть средства и возможности, т.е, в кармане спички, зажигалка, огниво, кресало, лупа, в конце концов. Если у меня ничего из этого нет, на каком основании можно предполагать, что мое нахождение в лесу может грозить пожаром? Т.е., если инспектор будет составлять протокол, мне надо вызывать полицию, чтобы они устроили обыск, в свою очередь, составили протокол, что у меня не обнаружено средств для устройства пожара, соответственно, нет основания для привлечения меня к ответственности. Такой цирк устраивать?

10.10.2019 12:40
ленин папа

10.10.2019 12:30
Отчаянная

Может, в соответствии с ником, просто его послать?

10.10.2019 12:41
- гость -

че взбудоражились и возбудились? как только русскому Ваньке скажи - нельзя, тот сразу в дыбы и обязательно пойдет делать же

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