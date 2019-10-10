Жителям Алтайского края с 10 октября запрещено ходить в лес и жечь костры на дачах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление правительства, устанавливающее с 10 октября особый противопожарный режим на территории края, сообщает региональное МЧС.
На период действия этого режима запрещено посещение лесов по любому поводу (погулять, подышать, посмотреть, за грибами и многое другое). Исключение предусмотрено только для тех жителей региона, чья работа связана с пребыванием в лесах. Срок окончания особого режима не установлен.
Согласно опубликованному документу, также запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на единый телефон доверия регионального МЧС: 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.
Комментарии
Все скоты позасрали
Прикинь, даже отвалившуюся воротину на даче не приварить если соседи "добрые души".
Дурдом! Теплая погода, только на великах кататься последние деньки да гулять в бору, а туда, оказывается, вообще соваться нельзя.
Я всегда сжигал лозу и ветки, а при Карлине и Томенко запреты начались.
пожарили шашлычков
А с какого это перепугу мне могут запретить погулять по лесу? Вообще охамели!
10.10.2019 10:48
- гость - Прикинь, тебя приравняли к скоту, как тебе дышится после такой новости, дыхание не сперло?
На период действия этого режима запрещено посещение лесов по любому поводу (погулять, подышать, посмотреть, за грибами и многое другое).
а что считается лесом? только бор или три дерева рядом растущие уже лес?
а пробовали конституцию рф читать?
1 дерево и 1 куст,
Уже лес...
Пусть бегают за всеми..
Даже при лесных пожарах такого бреда не было.
Интересно, томенко то не читая подписывает или реально не понимает, что это подстава?
народ, по-любому навалит на этот указ, а значит это довод и к томенко относиться хуже. вот и всё чего этот указ добьется. а насчет прогулок в лесу, в субботу и воскресение - тысячи гуляющих от Динамо до Власихи будут. надо вводить росгвардию, чтобы указ не пустым пуком оказался.
10.10.2019 10:54
- гость -
Вы не поверите, но чем больше запретов, тем больше "кладу" на эти запреты и все нормально! Как гулял по лесу, так и буду. По закону запрещено совершать противоправные действия, к примеру - разжигать костры, бросать окурки но на каком основании запрещают просто прогуливаться по лесу? В таком разе надо запретить ездить на машинах по дорогам, а то аварии происходят.
Они там в своей сказочной стране совсем с ума сошли. Подписать то можно что угодно, но какой от этого будет толк? Они что лес колючей проволокой обтянули и наблюдательные вышки с вертухаями поставили? Над вами и вашими законами все жители края просто смеются и ждут когда же вас уже заберут лечить санитары.
Да плевать власть хотела на пожары в лесах. Запрещают людям ходить там что бы не видели, как лес выпиливается нужными людьми. Ходят, смотрят, жалуются... Лучшая борьба с неугодными для власти действиями народа - запрет.
А с какого это перепугу мне могут запретить погулять по лесу?
Лес не ваш, а государственный! А государство передало его в аренду частнику на 50 лет.
детки решили со взрослых пример брать.
перегнул со сокрытием, вот все и всплыло.
Когда за воздух будем платить?
Сейчас.
Сходи в лес и заплати за чистый воздух.
Вообще в лес даже не думал сходить!!!
А сей час обязательно это сделаю!
Складывается впечатление, что Томенко вообще не читает и тем более, не вникает в то, что подписывает. Трасса здоровья, с ней как быть? Она в лесу проложена, Мария-Ра теперь спортивные мероприятия не будет проводить, И лыжные базы закрыть надо согласно данному закону.
Большой вопрос к нашим депутатам и законотворцам вам самим не смешно?
А кто то из правительства говАривал, что скоро пойдут грибы и ягоды и будет полегче )))
Налоги по максимум (им не на что не хватает).
В лес не ходи (дышать только свежим воздухом города(к кустам не подходить)).
Шашлыки в ресторанах ешь (бизнес развиваем).
А дома включай только одну лампочку не более 7 Вт (а то перегрузим электросети).
Свечки дома использовать нельзя ( мчс прийдёт и оштрафует).
Губернатор, читали , что подписывали, или как с домами-интернатами будет?
Много жаловались этим летом, что лес поредел из-за незаконных вырубок. Вот, похоже, и запретили ходить в лес, да подглядывать, кто и что вырубает массово.
А кто то из правительства говАривал, что скоро пойдут грибы и ягоды и будет полегче )))
Судя по всему, какие то грибы уже пошли и попали на стол законодателям
Блин а мы планировали за грибами на выходных, пока погода теплая стоит. Вот что теперь все отменять? Интересно как-то будут отслеживать, кто в лесу ходит?
Что интересно будет, если поймают в лесу?
После новости о крестовом облете на вертолете, дабы защитить леса от пожаров, попрыскав святой водой сверху, я не удивляюсь степени маразма происходящего вокруг. Но хотелось бы уточнить пару моментов. К примеру, поехала я в выходной в Бобровский лес погулять. Тихо, мирно гуляю, вдруг из-за кустов появляется инспектор - Барышня, находиться в лесу запрещено. И что он будет делать? Составлять протокол, выписывать штраф? Я с этим не согласна. Противопожарный режим введен, дабы защитить леса от пожаров, доступ людей в леса запрещен, чтобы они не могли случайно/намеренно устроить пожар. Для этого у людей должны быть средства и возможности, т.е, в кармане спички, зажигалка, огниво, кресало, лупа, в конце концов. Если у меня ничего из этого нет, на каком основании можно предполагать, что мое нахождение в лесу может грозить пожаром? Т.е., если инспектор будет составлять протокол, мне надо вызывать полицию, чтобы они устроили обыск, в свою очередь, составили протокол, что у меня не обнаружено средств для устройства пожара, соответственно, нет основания для привлечения меня к ответственности. Такой цирк устраивать?
10.10.2019 12:30
Отчаянная
Может, в соответствии с ником, просто его послать?
че взбудоражились и возбудились? как только русскому Ваньке скажи - нельзя, тот сразу в дыбы и обязательно пойдет делать же