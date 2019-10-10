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Имущество Иткульского спиртзавода на 512 млн рублей может достаться Сбербанку

, ИА "Амител"
Претензии банка касаются и товарных знаков – наименований алкогольной продукции
Наблюдение на спиртзаводе введено в июне 2019 года / Фото: Alko.news

Наблюдение на спиртзаводе введено в июне 2019 года / Фото: Alko.news

В реестр требований кредиторов Иткульского спиртзавода включены претензии Сбербанка на сумму 512,3 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что требования обеспечены залогом имущества предприятия: производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки "Иткульская", "Вечерний Алтай", "Сибирское раздолье".

Ранее суд включил в реестр требования Промсвязьбанка (на сумму 134,7 млн рублей) и ФНС (36,8 млн рублей). В случае с Промсвязьбанком алтайское предприятие выступало поручителем по кредитам своего московского владельца – группы "Кристалл-Лефортово".

Наблюдение на Иткульском спиртзаводе введено в июне 2019 года по заявлению самого предприятия.

Примерно в это же время о возможности приобретения активов спиртзавода сообщала алкогольная группа Marussia Beverages. Как уточняет издание, в международной компании до сих пор сохраняют интерес к приобретению завода.

"Мы действуем согласно выработанному плану. Проект сложный. В настоящее время ведем переговоры с кредиторами", – рассказали в компании.

Этим летом губернатор Алтайского края Виктор Томенко предполагал, что Иткульский спиртзавод могут выкупить региональные госструктуры. Он подчеркнул, что власти региона внимательно следят за тем, чтобы в ходе всех финансово-экономических перипетий на заводе не были нарушены права работников.

В начале октября сообщалось, что предприятие возобновило производство спирта после простоя. На завод завезли 600 тонн пшеницы. Работа идет в круглосуточном режиме.

"Иткульский спиртзавод" – крупное предприятие на российском рынке. В 2017 году завод произвел 1,13 млн дал (дал – декалитр, 10 литров) водки (доля на российском рынке – 1,42%), в 2018 году – 0,64 млн дал (0,81%). Выручка спиртзавода в 2018 году составила 1 млрд рублей (в 2017 году – 1,4 млрд), чистый убыток – 300,4 млн рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.10.2019 16:25
- гость -

Сбербанк все заберет вместе с заемщиками.

10.10.2019 16:43
Гость

Не по наслышке знаком с работой Иткульского спиртзавода. В свое время (спасибо возглавлявшему на тот момент господину Суркову), даже в лихии 90-е, завод был крупным градообразующим предприятием, работать на котором было очень престижно (высокие з.п. и т.д и т.п), постоянно был спонсором различных мероприятий (спортивных, культурных). Затем в один "прекрасный" день завод выкупили москвичи, высосали из него все что можно и обанкротили. Типичная политика москалей. Жаль завод....

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