Имущество Иткульского спиртзавода на 512 млн рублей может достаться Сбербанку

В реестр требований кредиторов Иткульского спиртзавода включены претензии Сбербанка на сумму 512,3 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".
Издание отмечает, что требования обеспечены залогом имущества предприятия: производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки "Иткульская", "Вечерний Алтай", "Сибирское раздолье".
Ранее суд включил в реестр требования Промсвязьбанка (на сумму 134,7 млн рублей) и ФНС (36,8 млн рублей). В случае с Промсвязьбанком алтайское предприятие выступало поручителем по кредитам своего московского владельца – группы "Кристалл-Лефортово".
Наблюдение на Иткульском спиртзаводе введено в июне 2019 года по заявлению самого предприятия.
Примерно в это же время о возможности приобретения активов спиртзавода сообщала алкогольная группа Marussia Beverages. Как уточняет издание, в международной компании до сих пор сохраняют интерес к приобретению завода.
"Мы действуем согласно выработанному плану. Проект сложный. В настоящее время ведем переговоры с кредиторами", – рассказали в компании.
Этим летом губернатор Алтайского края Виктор Томенко предполагал, что Иткульский спиртзавод могут выкупить региональные госструктуры. Он подчеркнул, что власти региона внимательно следят за тем, чтобы в ходе всех финансово-экономических перипетий на заводе не были нарушены права работников.
В начале октября сообщалось, что предприятие возобновило производство спирта после простоя. На завод завезли 600 тонн пшеницы. Работа идет в круглосуточном режиме.
"Иткульский спиртзавод" – крупное предприятие на российском рынке. В 2017 году завод произвел 1,13 млн дал (дал – декалитр, 10 литров) водки (доля на российском рынке – 1,42%), в 2018 году – 0,64 млн дал (0,81%). Выручка спиртзавода в 2018 году составила 1 млрд рублей (в 2017 году – 1,4 млрд), чистый убыток – 300,4 млн рублей.
Комментарии
Сбербанк все заберет вместе с заемщиками.
Не по наслышке знаком с работой Иткульского спиртзавода. В свое время (спасибо возглавлявшему на тот момент господину Суркову), даже в лихии 90-е, завод был крупным градообразующим предприятием, работать на котором было очень престижно (высокие з.п. и т.д и т.п), постоянно был спонсором различных мероприятий (спортивных, культурных). Затем в один "прекрасный" день завод выкупили москвичи, высосали из него все что можно и обанкротили. Типичная политика москалей. Жаль завод....