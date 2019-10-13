Молодые барнаульцы провели митинг в защиту ДК "Трансмаш"

В Барнауле прошел молодежный митинг против в защиту ДК "Трансмаш", сообщает группа "Красный угол в Барнауле" в социальной сети Facebook.
Около 30 участников акции вышли на площадку рядом с объектом, держа в руках плакаты против его продажи.
Несмотря на дороговизну восстановления дома культуры, они уверены, что история города бесценна и аукцион по реализации "Трансмаша" следует отменить.
"Следующий год юбилейный, исполняется 75 лет Победы. В то далекое военное время у государства нашлись средства и ресурсы на постройку Дома культуры, а сейчас в мирное время нет даже средств на поддержание его нормального состояния", — заявил один из участников митинга Антон Арцибашев.
Напомним, постановление об условиях приватизации движимого и недвижимого имущества, расположенного по проспекту Ленина, 152 (ДК "Трансмаш") опубликовано на официальном сайте Барнаула.
Согласно тексту документа, подписанного 10 сентября заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергеем Деминым, за участок площадью 3,5 тысячи кв.м и здание 2,4 тысячи "квадратов" просят 40,253 млн рублей.
При этом для желающих принять участие в торгах установлен "шаг" в миллион рублей. То есть, чтобы приобрести землю и здание, нужно предложить на миллион больше, чем другой желающий.
Бывший ДК "Трансмаш", расположенный на проспекте Ленина, 152, ожидает реконструкции уже много лет. Здание, которое было построено более 70 лет назад, с начала августа законсервировано, помещения опечатаны. Работники Центра детского творчества Октябрьского района, которые въехали туда в 2010 году, уже тогда жаловались на трещины в стенах и полу. Сейчас находиться в нем просто небезопасно.
Специалисты неоднократно заявляли, что дешевле снести здание и построить новое. по данным 2016 года, стоимость реконструкции составляла от 80 до 100 миллионов рублей. Здание имеет историческое значение для города и вряд ли просто так на его месте возможно возведение высотки.
Решение о строительстве Дома культуры было принято правительством еще во время войны в 1944 году. Спустя два года был возведен по типовому проекту "Барнаултрансмаш". В нем располагалось два зрительных зала – на 450 и 100 мест.
Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора. Широкую известность клуб получил благодаря художнику Алексею Иевлеву.
В 90-е годы объект был передан на баланс города. В 2010 году Союз строителей анонсировал масштабную реставрацию. Ее должна была проводить группа строителей во главе с Владимиром Отмашкиным из УК "СОЮЗ". Однако кроме громких слов история так ничем и не закончилась.
Комментарии