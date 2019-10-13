Воскресенье, 13 Октябрь, 08:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,22
€ 70,73
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Молодые барнаульцы провели митинг в защиту ДК "Трансмаш"

, ИА "Амител"
Около 30 человек вышли с плакатами против продажи здания и территории рядом с ним
Фото: facebook.com/RedAngleBarnaul

Фото: facebook.com/RedAngleBarnaul

В Барнауле прошел молодежный митинг против в защиту ДК "Трансмаш", сообщает группа "Красный угол в Барнауле" в социальной сети Facebook.

Около 30 участников акции вышли на площадку рядом с объектом, держа в руках плакаты против его продажи.

Несмотря на дороговизну восстановления дома культуры, они уверены, что история города бесценна и аукцион по реализации "Трансмаша" следует отменить.

"Следующий год юбилейный, исполняется 75 лет Победы. В то далекое военное время у государства нашлись средства и ресурсы на постройку Дома культуры, а сейчас в мирное время нет даже средств на поддержание его нормального состояния", — заявил один из участников митинга Антон Арцибашев.

Напомним, постановление об условиях приватизации движимого и недвижимого имущества, расположенного по проспекту Ленина, 152 (ДК "Трансмаш") опубликовано на официальном сайте Барнаула.

Согласно тексту документа, подписанного 10 сентября заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергеем Деминым, за участок площадью 3,5 тысячи кв.м и здание 2,4 тысячи "квадратов" просят 40,253 млн рублей.

При этом для желающих принять участие в торгах установлен "шаг" в миллион рублей. То есть, чтобы приобрести землю и здание, нужно предложить на миллион больше, чем другой желающий.

Бывший ДК "Трансмаш", расположенный на проспекте Ленина, 152, ожидает реконструкции уже много лет. Здание, которое было построено более 70 лет назад, с начала августа законсервировано, помещения опечатаны. Работники Центра детского творчества Октябрьского района, которые въехали туда в 2010 году, уже тогда жаловались на трещины в стенах и полу. Сейчас находиться в нем просто небезопасно.

Специалисты неоднократно заявляли, что дешевле снести здание и построить новое. по данным 2016 года, стоимость реконструкции составляла от 80 до 100 миллионов рублей. Здание имеет историческое значение для города и вряд ли просто так на его месте возможно возведение высотки.

Решение о строительстве Дома культуры было принято правительством еще во время войны в 1944 году. Спустя два года был возведен по типовому проекту "Барнаултрансмаш". В нем располагалось два зрительных зала – на 450 и 100 мест.

Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора. Широкую известность клуб получил благодаря художнику Алексею Иевлеву.

В 90-е годы объект был передан на баланс города. В 2010 году Союз строителей анонсировал масштабную реставрацию. Ее должна была проводить группа строителей во главе с Владимиром Отмашкиным из УК "СОЮЗ". Однако кроме громких слов история так ничем и не закончилась.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:39
Украинцы из восьми стран прибудут в Крым с ознакомительным визитом 0
08:22
Аналогов не было. В Алейске зимой откроют крытый корт 0
08:12
Барнаул вошел в десятку худших городов по версии одного из видеоблогеров 0
07:55
Молодые барнаульцы провели митинг в защиту ДК "Трансмаш" 0
07:35
Томенко с женой посетили выступление "Детей лейтенанта Шмидта" в Барнауле 2
07:20
На создателей мультсериала "Люди Икс" подали в суд 0
07:04
Все для спасения жизней. Корпус Курьинской больницы отремонтировали за 50 млн рублей 0
23:59
Память о космонавте Леонове увековечат в его родном селе в Кузбассе 1
22:53
Причину набора веса с возрастом объяснили ученые 0
21:47
Двое жителей Алтая ради шашлыка убили корову на родине Василия Шукшина 2
20:54
Группа "Кино" объявила о двух концертах с голосом Виктора Цоя в 2020 году 1
19:52
Депутат Госдумы от Алтая предложил снести гаражи после убийства девочки в Саратове 6
19:24
Обвиняемого в убийстве девочки в Саратове тайно вывезли в другой город 0
18:56
Воскресенье на Алтае будет теплым и немного ветреным 0
18:25
Бийчанину за кражу мусорного бака грозит до пяти лет лишения свободы 6
17:56
Путин пообещал создать "ракеты", которые преодолеют любую систему ПРО 8
17:36
Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги 2
16:59
В Алтайском крае могут вновь вернуться к пятидневной учебной неделе 3
16:41
Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в Конго 2
15:56
В Барнауле горят поля за Новым мостом 1
15:29
Дочь Заворотнюк объяснила причины молчания семьи во время болезни актрисы 0
14:58
Жириновский пожаловался на отсутствие рогаликов, баранок и самоваров 1
14:50
Новосибирская продуктовая сеть открывает магазины в Барнауле 1
14:36
В Бийске завершается реконструкция старейшей в Алтайском крае школы 0
13:56
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело. Он скрывается в Швейцарии 7
13:16
Машина с кемеровскими номерами попала в ДТП на перекрестке в Барнауле 5
12:58
В Белокурихе прошло заседание совета регионов Большого Алтая 1
12:37
Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек 6
11:56
Власти объяснили торжественное открытие грязной дороги в удмуртском селе 0
11:36
Ранний симптом диабета назвали врачи 2
10:59
Жильцы одного из домов в барнаульском поселке перегородили дорогу в лес 18
10:36
Более двух тысяч вакансий предложат безработным барнаульцам 6
09:56
Подросткам могут разрешить брать чужое ружье и идти на охоту 11
09:23
Два автомобиля вылетели в кювет после столкновения на алтайской трассе 1
08:56
Сделанные из грязи дороги торжественно и с караваем открыли в Удмуртии 8
08:40
Тот, кто первым почувствовал космос. Каким весь мир запомнил Алексея Леонова 6
08:36
Названы проблемы со здоровьем, которые грозят любителям смартфонов 0
08:01
Болезни мозга смогут находить при помощи нейросети 0
07:58
Цветаева или Монеточка? Отличите ли вы строки великой поэтессы от современных песен? 3
07:48
В барнаульской "Ленте" женщина украла колготки и дала взятку охраннику 4
07:41
Барнаулец выпал из окна на козырек парикмахерской и погиб 1
07:28
Врачи подтвердили, что заболевание, из-за которого Джокер постоянно смеется, реально 0
07:16
Сырные сконы: завтрак, перед которым невозможно устоять 2
06:38
Последние жаркие выходные в году наступают в Алтайском крае 0
06:22
Как отметить праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2019 году? 5
06:11
Чтобы всегда было тепло. Новую котельную запустили в Поспелихе 0
05:40
Покровская родительская суббота: кто ее отмечает и что запрещено делать в этот день 0
23:43
Мошенник, представляясь сотрудником ГИБДД, выманивал деньги у доверчивых таксистов 1
23:14
СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в предкоматозном состоянии 3
22:49
Фею-крестную в ремейке "Золушки" может сыграть темнокожий актер-гей 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.