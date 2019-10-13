Свыше 30 возгораний травы за сутки зафиксировали в Алтайском крае

Более половины из зафиксированных в регионе за сутки 64 пожаров пришлись на траву, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Так, в Барнауле горят поля за Новым мостом через Обь. Горожане жалуются на смог и специфический запах из-за этих пожаров.
"Обстановка остается сложной, погодные условия этому способствуют. Днем температура воздуха местами по краю достигает +20 градусов, а сухой растительности очень много, риск возникновения природных пожаров и их перехода на населенные пункты высок", – рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.
Для обеспечения противопожарной безопасности территорию патрулируют свыше 100 патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп, состоящих из спасателей, полицейских, а также представителей Минприроды и органов местного самоуправления.
Они четырежды пресекли нарушения пожарной безопасности и составили в отношении нарушителей 39 протоколов.
Ранее губернатор Виктор Томенко подписал постановление об особом противопожарном режиме на территории Алтайского края.
Согласно тексту документа, опубликованного на официальном сайте региона, с 10 октября гражданам запрещается ходить в лес и разводить костры.
Исключение установлено только для людей, чья профессиональная деятельность напрямую связана с пребыванием в лесах.
Напомним, в период действия особого противопожарного режима размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличены вдвое.
Так, за разведение костров в лесах граждане могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, должностные лица – до 100 тыс. рублей, а юридические – до 2 млн рублей.
К сумме выплат также добавляется сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, и затраты на тушение. За сжигание травы на полях и в населенных пунктах жители региона будут платить до 8 тыс. рублей, должностные лица – до 60 тыс. рублей, юридические – до 1 млн рублей.
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