Водителей Рубцовска предупреждают о "лежачих пешеходах"

Рубцовчанка зафиксировала на фото двух людей, которые легли посреди дороги на улице Калинина неподалеку от АЗС.
Снимок опубликовали в паблике "Инцидент Рубцовск". По ее словам, никаких требований они не выдвигали. Наоборот, они смеялись, видя, как объезжают их автомобили.
"На дорогах нашего города не только кочки, ямы, лежачие полицейские, но и теперь еще "лежачие пешеходы", – гласит текст поста в социальной сети "ВКонтакте".
В комментариях разгорелся спор, следовало ли водителю вызвать медиков или полицейских.
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