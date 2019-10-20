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Возможность досрочного выхода на пенсию оценили в Совфеде

, ИА "Амител"
Сенатор уверен, что россияне не захотят терять доход и будут продолжать работать
Рязанский полагает, что на пенсии не так интересно, как на работе / Фото: delovoysaratov.ru

Рязанский полагает, что на пенсии не так интересно, как на работе / Фото: delovoysaratov.ru

Сенатор Валерий Рязанский уверен, что россияне предпенсионного возраста не будут стремиться выходить на пенсию раньше срока, сообщает НСН.

"Мне кажется, подавляющее большинство пенсионеров будет продолжать работать. На мой взгляд, основная причина, по которым они будут это делать, – потребность оставаться активным участников производственного процесса и общественных отношений", – отметил Рязанский.

По его мнению, россияне не захотят терять доход и предпочтут "быть в строю", чтобы чувствовать себя "в обойме" и "подтягивать себя".

Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что есть возможность выйти на пенсию на два года раньше при отсутствии возможности трудоустройства. Для этого потребуется подтверждение из центра занятости. По данным на 1 июля 2019 года, этим воспользовались уже 23,5 тысячи россиян, которым назначена пенсия.

Сенатор прокомментировал и возможность роста указанного числа: "Трудно сказать, какое количество людей пожелают это сделать. Может быть, несколько десятков тысяч, может, сотен воспользуются этим правом в силу отсутствия предложений на рынке труда либо каких-то крайних обстоятельств".

Кроме того, как отметил Рязанский, у людей будет непростой выбор – или искать работу и продолжать трудиться, или уходить на пенсию, что "всегда сопряжено с потерей дохода".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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