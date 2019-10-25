Стало известно, когда Мария Бутина вернется в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскрыл детали возвращения на родину отбывающей наказание во Флориде уроженки Алтайского края Марии Бутиной.
На странице российского посольства в социальной сети Facebook он написал, что 25 октября россиянку переведут из федеральной тюрьмы Таллахасси в миграционный центр Майами.
В тот же день из города вылетит самолет в направлении Москвы. Он должен приземлиться в аэропорту российской столицы утром 26 октября.
"На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний", – заявил Антонов.
Ранее российские дипломаты не исключили, что с депортацией Бутиной могут возникнуть проблемы.
Уроженку Алтайского края задержали в июле 2018 года. Ее осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Комментарии
кому нужна эта профурсетка?
Новость, так новость, ура!А если Машка не вернётся, то тогда как жить то?
Зачем нам постоянно эту интердевочку втюхивают
Молодые молодогвардейки мечтают в место этой старой кашолки оказаться под старым янкой..
Какая бы плохая новость не была, а четыре комментария уже есть. Получается, что читателям это интересно.
Поедем встречать в наш аэропорт с телевидением !
25.10.2019 09:16
- гость -
что читателям это интересно.
Нам интересно между собой пообщаться, болезный.
Да вон с Алкой ещё...
Никогда этого не было: ни во дворе, ни в школе, ни в университете, ни в городе, ни в селе, ни где бы то еще.
Хорошо бы в России в отместку выцепить какую-нибудь мичиганку или техасску и вкрутить ей двушечку,обвиняя её в том что она здесь крутится в интересах пиндостана.
Как вариант выцепить любого, кто тут крутится в интересах пиндостана. По хрену на Бутину, но чисто из справедливости, чтобы было 1:1. Ведь билеберду ей какую то впарили, смешней чем картинки Мотузной, за которые ее у нас оправдали и компенсацию выплатили. Счет надо сравнивать, тем более что можно найти и поадекватней обвинения
Пиндосское абвинение предьявленное Марии-полный отстой
Чисто из справедливости, она сама стремилась в "страну мечты".
У нас наверное даже найдутся и добровольные жертвы, которые будут готовы стать борцами за демократические ценности пиндостана, при условии, что пиндостан за них впрягется. Ведь это перелом в жизни, они делают карьеру правозащитника, будут жить на деньги пиндостана и больше никогда ни в чем не будут нуждаться. Это же пик карьеры. Прям тут на ветке можно найти желающих
Будет на пару с Чапман чушь какую-нибудь вести на ТВ.
Вот, реально, пофик кто, но если пиндосы впрягутся за мою ипотеку, спасибо точно скажу. И расскажу, где в городе есть пара боевых самолётов, пушка и танк ))) ну, правда, шестой год, как в турме на эту квартиру пашешь...
Чисто из справедливости, она сама стремилась в "страну мечты".
Плачет поди сейчас сидит, звезда алтайская)))
25.10.2019 10:09
- гость -
Да сфигали , если в рaшке организация коррупционных связей это норма то там за это наказывают.
25.10.2019 10:52
месный
Да сфигали там за это наказывают, организовали Клинтон или Байден коррупционную связь и идут в президенты. В пиндостане коррупция всем нормам норма. Наказывают там тех, у кого неправильные взгляды
Подложить горничную Сросс-Кану там дело чести демократии