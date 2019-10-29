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"Модест" продадут в следующем году. Краевой рынок, вероятно, попозже

, ИА "Амител", Елена Маслова
Вице-премьер алтайского правительства рассказал, как приватизация помогает властям избежать искушений
Фото: модест22.рф

Фото: модест22.рф

Краевое предприятие "Модест" включат в региональный план приватизации в этом году, в ближайшее время документ пойдет на подпись губернатору. Но на торги акции выставят, скорее всего, только в 2020 году. Об этом amic.ru рассказал вице-премьер правительства края Иван Кибардин. Он также объяснил, почему выращивать огурцы и производить кефир – не дело государства, какие риски при этом возникают и когда выставят на торги краевой рынок на Космонавтов.

"Не дело государства – конкурировать с частником"

– Иван Владимирович, когда правительство впервые предложило депутатам одобрить продажу "Модеста" весной этого года, реакция была резко отрицательная. Вы были готовы к ней?

– Наверное, в этом есть и наша вина – мы не провели предварительную работу, и для депутатов предложение стало неожиданным. В течение лета и Алтайкрайимущество, и отраслевой орган – Алтайпищепром такую работу провели.

В сентябре после всех пояснений со стороны правительства вопрос вновь был внесен в Заксобрание. И реакция уже была положительная. Коллеги одобрили внесение предприятия в план приватизации. Единственное, они высказали пожелание, чтобы был сохранен профиль производства.

Приватизация ведь может происходить разными способами. Первый – это аукцион, где важна только цена. Второй – конкурс, где прописываются определенные условия, такие, как сохранение рабочих мест, назначения объектов, обучение персонала и другие. В случае с "Модестом" речь идет о приватизации на конкурсе.

– Что изначально послужило причиной, по которой край решил продать предприятие?

– На мой взгляд, сохранение среди госактивов предприятий, работающих в высококонкурентных отраслях экономики, – это излишество. Не дело государства – ни выращивать огурцы, ни производить молочную продукцию, ни продавать это все потом на своих же рынках. Не должно государство конкурировать с частником за попадание на полку в магазине, даже если у него это хорошо получается.

Задача государства – в первую очередь сформировать условия, для того чтобы в различных отраслях разные представители бизнеса могли действовать на равных условиях.

А когда государство одной рукой дает субсидии на развитие каких-то конкурентных секторов экономики, а другой – владеет активами в них, всегда возникает некий конфликт интересов. Появляется искушение как-то так прописать правила субсидирования, чтобы в выигрыше оказался госактив. Далеко не всегда власти идут на это, но гипотетически такой риск есть. А это не уже не рынок.

Я понимаю, когда край владеет дорожными предприятиями, активами в сфере электроэнергетики, инфраструктурными объектами, которые обеспечивают безопасность. Но когда предприятие, находящееся в краевой собственности, производит пищевую продукцию, это выглядит странно.  

– Было ли связано решение о продаже "Модеста" с возбуждением уголовного дела на его руководителя Антониду Устинову?

– Нет. Принципиальное решение о том, что предприятие нужно включить в план приватизации, приняли до этого. Здесь, хотите – верьте, хотите – нет, произошло совпадение. Это были совершенно параллельные истории.

"Моментальной распродажи не будет"

– Избавляться от непрофильных активов – концептуальное решение правительства?

– Это действительно концептуальная позиция, которая, кстати, не означает, что произойдет моментальная распродажа всего имущества. Перед тем как что-то реализовать, надо подготовить объект: изучить рынок, понять, выгодно ли продавать сейчас.

Кроме того, самое простое – выставить на продажу и не продать. Подавляющее число аукционов по программе приватизации признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Либо имущество неликвидное, либо цена – в силу разных причин – неадекватная, завышенная.

В качестве примера можно привести краевой рынок, который в первом полугодии 2018 года выставлялся на торги три раза. И заявок не было. Цену задрали настолько, что на аукцион никто не вышел. Должна быть нормальная рыночная оценка, открытые процедуры.

– "Модест" готов в такой продаже?

– Это прибыльное предприятие. В том числе потому, что некоторое время назад государство инвестировало в его модернизацию. Регион в качестве дивидендов получает около 1,5-2 млн рублей в год. На этот год ожидается сокращение прибыли. Предприятию требуется модернизация, цена которой, по предварительны оценкам, – порядка 100 млн рублей. Она необходима, чтобы "Модест" оставался конкурентоспособным.

Поэтому принято решение не доводить компанию до кризисной ситуации, попробовать его реализовать на конкурсной основе.

– Велись переговоры с потенциальными покупателями?

– Конечно, рынок смотрели. Думаю, что покупатели будут. "Модест" интересен еще и с точки зрения торговой марки. Это бренд, и ожидать, что покупатель откажется от него, наверное, глупо. И потом, вы знаете, где расположен "Модест"? У него есть общая инфраструктура с другими предприятиями. ("Модест" расположен на ул. Солнечная Поляна, по соседству с Барнаульским молочным комбинатом, – прим. ред.)

– Когда может состояться продажа?

– В этом году, думаю, вряд ли успеем. Нужно чтобы прошли все обязательные процедуры. Процесс мы запустим уже в этом году, а торги, вероятнее всего, состоятся уже в 2020.

– Известна хотя бы приблизительная цена?

– Нет конечно. Можно механически посчитать чистые активы, но это какая-то совсем небольшая сумма относительно рыночной стоимости предприятия.  

"На рынке более или менее прозрачная структура"

– Вы упомянули краевой рынок. Какими будут дальнейшие шаги по нему?

– Этот вопрос будет обсуждаться. Вы же понимаете, что я один не могу принимать таких решений. Но, по моему мнению, которое мы еще обсудим с коллегами в правительстве и АКЗС, не совсем правильно государству управлять этим объектом. Там требовалось навести порядок, мы поменяли менеджмент. Сейчас на рынке создана более или менее понятная и прозрачная структура. Я не исключаю, что в будущем мы будем выходить с предложением по приватизации.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

29.10.2019 09:46
Володя

Ха, всю молочку в России Пепсико купила, и Модест прихватят. по сути частная американская компания монопольно владеет отраслью, а он нам в уши про рынок льёт

29.10.2019 09:51
- гость -


29.10.2019 09:46
Володя
Так задача правительства, продать все оставшееся и не важно кому...

29.10.2019 10:09
- гость -

Вице-премьер алтайского правительства рассказал, как приватизация помогает властям избежать искушений
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Всё распродать... Зачем нам тогда нужен вице-премьер? Вообще всё правительство АК?

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