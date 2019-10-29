В Министерстве образования опровергли информацию о закрытии школы в алтайском селе

Министерство образования опровергло информацию о том, что в селе Большом Тихом Солонешенского района школа не работает из-за отсутствия учителей.
Ранее портал "Сибирь. Реалии" сообщал, что в сельской школе нет учителей и дети не учатся уже два месяца. В ведомстве уточнили, что эта информация не соответствует действительности.
"Школа в селе Большом Тихом является филиалом МБОУ "Тумановская СОШ", в ней обучаются четыре ребенка и один учащийся на дому (к нему приезжает учитель)", – рассказали в министерстве.
Все дети в селе обучаются. Организован подвоз в село Карпово, что является временной мерой, согласованной с родителями учеников. Председатель комитета по образованию Солонешенского района Надежда Шедереко отметила, что поиск учителей ведется, но не является острой необходимостью.
Комментарии
О как? Ведется, да только учителей нет. Чисто по Раши
Кто ж вам поверит? В августе Костенко уже радостно сообщал, что ВСЕ школы отремонтированы и НИ ОДНА не закрыта. А что оказалось на деле?
деньги на школу выделяются - значит работает школа!
29.10.2019 12:32
- гость -
Вроде большой, а читать так и не научился.
"Надежда Шедереко отметила, что поиск учителей ведется, но не является острой необходимостью".
Значится информация все же верна - учителей нет! Очевидно как и пожары тушить - экономически не выгодно!!!
Зачем для пяти детей обязательно свой учитель, если есть школьный автобус и школа в соседней деревне?