В сельской школе Алтайского края некому учить детей. Учреждение закрыто

Два месяца дети села Большого Тихого в Алтайском крае не ходят в школу, потому что их некому учить, сообщает портал "Сибирь. Реалии".
Заместитель председателя Солонешенского райсовета сообщил изданию, что школу пришлось закрыть.
В прошлом году работала одна учительница. Она преподавала несколько основных предметов и иностранный язык, но до начала учебного года женщина переехала в Германию.
Часть детей получают образование в соседнем селе, но школьный автобус не позволяет возить всех. Остальные не ходят в школу уже два месяца.
В администрации района комментариев изданию не дали. Местные жители рассказали, что педагогов для детей им посоветовали искать самостоятельно.
Комментарии
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Закрываем очередную деревню на клюшку. Если мы тут у себя в центре прикрываем "ненужные" роддомы то что говорить о периферии?!
Интересно, сколько там детей школьного возраста? Менее 100 человек проживает в селе.