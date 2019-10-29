Республика Алтай стала лидером в стране по уровню безработицы

Аналитики рынка труда составили рейтинг регионов России с наибольшим и наименьшим числом безработных. В первую десятку вошли два сибирских региона – Республика Алтай и Тыва. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на большое исследование Росстата.
Как следует из доклада, уровень безработицы в Республике Алтай по итогам лета 2018 года составлял 10%. При этом в аналогичный период прошлого года этот показатель был больше на 0,2%. На 100 открытых вакансий здесь приходится 629 безработных. Также регион является одним из антилидеров по среднему времени поиска работы. Во втором квартале 2019 года на поиски уходит 9,6 месяца.
Антилидер в этом рейтинге Республика Ингушетия, где проживают 26% незанятых граждан. Там, в среднем на 100 вакансий приходится около 3 тысяч желающих найти работу. Также в десятку аутсайдеров вошли Республика Тыва, Северная Осетия, Ивановская область, Карачаево-Черкесская Республика.
Лучше всего дела с работой обстоят в Москве и Санкт-Петербурге – около 2% жителей не могут ее найти. Алтайский край расположился на 54-м месте рейтинга: около 5% населения пытаются трудоустроиться. На 100 вакансий здесь 272 человека. Работу им приходится искать больше восьми месяцев.
Всего, по данным Росстата, численность работающих в стране в июне-августе 2019 года составила 75,5 миллиона человек. Из них 3,3 миллиона находятся без работы. В 2018 году таких людей было больше примерно на 200 тысяч. Как утверждается, численность безработных сокращается на фоне роста зарплат. По данным исследования, с января по июль они выросли на 7,3%.
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А зачем там министры.