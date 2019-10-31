Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога

России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Я, кстати, вовсе не являюсь сторонником того, чтобы вводить эту плату немедленно. Я считаю, что время ее введения – это очень важный и сложный вопрос, к которому нужно подойти очень продуманно и взвешенно. Более того, торопиться с этим не надо, что не отменяет мою позицию о важности института. Сами ставки в моем понимании должны быть совсем символическими на ранних стадиях", – подчеркнул Чубайс.
Он отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения. "Роснано" не является источником законодательных инициатив.
По мнению Чубайса, России все равно придется к этой теме вернуться, поскольку страна официально ратифицировала Парижское соглашение. "Это означает, что мы взяли на себя обязательство по существенному снижению объема выбросов в целом по стране, а для этого нужны новые инструменты", – добавил глава "Роснано".
В июне 2019 года Чубайс предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников к снижению выбросов углекислого газа. В октябре в Совфеде попросили доработать предложенный Минэкономразвития вариант законопроекта об углеродном налоге. А в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) уверены, что инициатива приведет к росту инфляции.
В конце октября сообщалось, что Минэкономразвития исключило из актуальной версии законопроекта о парниковых газах предложения по введению такого налога.
В первоначальном проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагалось установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий – 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать "углеродный сбор". Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов. Но ставки "углеродного сбора" были не определены – планировалось, что они будут установлены правительством только через пять лет после вступления в силу закона.
Комментарии
И не только России.
Его в дверь, а он в окно...
Когда же ему нанокирпичь какой-нибудь прилетит в голову?
Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов, короче я могу сказать что я ничего не выбрасываю и спать спокойно
И снова вранье!!! Он четко понимает, что предприятия включат этот налог в продукцию и его будет оплачивать население. Это очередной замаскированный побор для граждан!!!!
У моей кошки такой же взгляд, как у чубайса на фото, когда она колбасу видит!
Сгинь! Сгинь! Рыжая крыса, сгинь!
Кто-нибудь, приструните рыжего!