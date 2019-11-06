Марию Бутину могут пригласить работать в Госдуму

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал РИА "Новости", что может предложить освобожденной из американской тюрьмы уроженке Барнаула Марии Бутиной работать в ГД.
"Может быть, да, можете сказать, что не исключил. Через недельку примем решение и тут же скажем", – сказал Слуцкий в ответ на вопрос, сделал ли он Бутиной предложение по работе.
Напомним, ранее депутат говорил, что встретился с Бутиной после ее возвращения в Россию. Теперь он подчеркнул, что Бутина должна сама принять решение.
"Мы это уже обсудили, просто пусть она сама примет решение для себя, зачем мы будем без нее ее женить. 10 ноября у нее день рождения, отпразднует, вернется в Москву, и там все будет видно", – пояснил он.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. 25 октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево утром 26 октября, а 29 октября она вернулась в родной город Барнаул.
Комментарии
Вот это, конечно, крайне внезапно!
А че спортсмены и артисты закончились?
А у нас во власть только сидевших берут? Американская тюрьма тоже считается?
неделю назад писал - или в телик или в думу)))
Позорище
Умная девушка, желаю ей успехов в её работе!
Я ее поддержавал, если чо.
Прикольно слушать такое предложение от того, кого недавно обвиняли в харрасменте
Так она при первом же шухере раскроется и сольётся!
То ли дело Чапман, да и посимпатичнее
глупый поступок. если она работала на правительство РФ, и была задержана за вмешательство в американские выборы, в чем и призналась... это лишний повод Америке доказать свою правоту
о чем тогда она говорит о беззаконии в США? значит все справедливо было)
Совсем в госдуме оскотинились видать,
Проблемы с кадрами тревожат.
Служить там людям не хотят,
А вот "сиделок" там положат.