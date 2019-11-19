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Новости

Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

, ИА "Амител"
Михаилу Галину предложили стать акционером авиакомпании, и он его принял
Махиил и его питомец Виктор / Фото: primechaniya.ru

Махиил и его питомец Виктор / Фото: primechaniya.ru

Одна из компаний предложила Галину стать акционером "Аэрофлота". И он решил его принять.

Владелец толстячка считает, что произошедшая история может помочь улучшить сервис авиакомпаний, так как в "стране есть много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться", пишет РИА Новости.

Напомним, что курьезный случай произошел вначале ноября, когда Михаила и его кота Виктора не пустили на борт самолета из Москвы во Владивосток, потому что животное слишком много весило. Вместе с переноской вес составил около десяти килограмм, что не укладывалось в нормы — 8 кг. Котика предложили отдать в багажный отдел. Даже на уговоры и "плачь", что питомец просто не выживет при перелете в багаже, ответ был отрицательным.

Тогда хозяин решил пойти на хитрость: с помощью друзей в социальной сети он нашел в похожего, но более стройного кота, который спокойно и прошел "фейсконтроль" перед полетом. Правда, уже по другому билету.

Позже за этот поступок "Аэрофлот" исключил Михаила из программы лояльности. Накопленные мили (370 тысяч за 14 лет) пообещали аннулировать, а счет участника – закрыть. Этот нюанс возмутил общественность, что даже за хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он попросил авиакомпанию вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

Сам хозяин Виктора обратился с предложением к авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет, на благотворительность.

Кстати, вчера, 18 ноября, стало известно, что Михаилу Галину могут вручить премию "Звезда Дальнего Востока". Для этого одна из общественных организаций предложила даже учредить специальную номинацию "За доброту".

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

19.11.2019 13:00
krash

Капец. типа чувак настолько умный , что поможет сделать сервис лучше, от него посыпется куча предложений по улучшению?

Это они определили по толстому коту которого он подменил, то есть совершил, по действующим правилам административное нарушение, подвергшее опасности безопасный перелет десятков людей?

Круто. Давайте все нарушать правила, может все станем акционерами?

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