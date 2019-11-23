Мэр Тулуна и его жена попали в страшное ДТП на трассе Иркутск – Красноярск

Автомобиль Юрия Кариха врезался в грузовик / Фото: ruspekh.ru

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, в результате которого погибла его супруга, сообщает РИА "Новости".

"Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком", – сказал собеседник агентства.

Как уточняет Telegram-канал LifeShot, женщина погибла на месте, а сам глава города остался жив и отказался от осмотра врачей. Однако позже его госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Автомобиль врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Черемховском районе Иркутской области.

Напомним, Тулун стал одним из самых упоминаемых городов летом 2019 года в связи с двумя волнами наводнения в Иркутской области. В результате ЧС были подтоплены почти 11 тыс. жилых домов и пострадали более 45 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин после наводнений несколько раз приезжал в этот небольшой город. Так, в один из визитов он спросил местного мальчика, что случилось с его детским садом. "Он утонул", – ответил ребенок.

Однако не только стихиями и визитами главы государства прославился Тулун в последние полгода. В начале сентября сообщалось, что иркутская чиновница назвала жителей города "алкашней, бичевней и быдлом". Это вызвало большой скандал, который пришлось комментировать не только губернатору региона, но и самому президенту России.