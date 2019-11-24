Священник РПЦ призвал учить детей защищать Россию, а не геометрии или географии

Современная российская школа не выполняет своей главной задачи — подготовки человека к жизни, отметил глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет! Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью", — подчеркнул Смирнов.

Он напомнил, что еще каких-то 100 лет назад российская семья в среднем имела восемь детей. "Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства", — отметил протоиерей.

Ранее Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах. "Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы – обезьяньи дети", — отметил он.

Также он считает, что главным предметом в школах должны быть основы семьи, чтобы рассказать детям о традиционных ролях мужчин и женщин. А то, по его мнению, сегодня в России "мужеподобные женщины и женоподобные мужчины". Мужчин он в целом назвал национальной трагедией.

Кроме того, накануне Смирнов рассказал как правильно воспитывать ребенка, чтобы он не сквернословил. "Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", – назвал священник чудодейственный способ из собственной практики.