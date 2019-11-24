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Священник РПЦ призвал учить детей защищать Россию, а не геометрии или географии

, ИА "Амител"
Смирнов отметил, что на священниках лежит задача - каждого мальчонку превращать в воина
Дмитрий Смирнов рассказал о нехватке воинов в стране / Фото: web.archive.org

Дмитрий Смирнов рассказал о нехватке воинов в стране / Фото: web.archive.org

Современная российская школа не выполняет своей главной задачи — подготовки человека к жизни, отметил глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет! Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью", — подчеркнул Смирнов.

Он напомнил, что еще каких-то 100 лет назад российская семья в среднем имела восемь детей. "Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства", — отметил протоиерей.

Ранее Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах. "Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы – обезьяньи дети", — отметил он.

Также он считает, что главным предметом в школах должны быть основы семьи, чтобы рассказать детям о традиционных ролях мужчин и женщин. А то, по его мнению, сегодня в России "мужеподобные женщины и женоподобные мужчины". Мужчин он в целом назвал национальной трагедией.

Кроме того, накануне Смирнов рассказал как правильно воспитывать ребенка, чтобы он не сквернословил. "Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", – назвал священник чудодейственный способ из собственной практики.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.11.2019 19:02
- гость -

Вот детей верующих и учите, а к остальным не фиг лезть со своим бредом

24.11.2019 19:04
- гость -

Школа у нас от церкви отделена. Поэтому сей педагог может идти прямо в церковно-приходская и там устанавливать свои порядки. А прокуратура должна ему указать.

24.11.2019 19:06
- гость -

"Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет! Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью"

И что в этом высказывании неправильно?!
Лучше, чтобы хороший математик бросил свою семью, а мама географ решила , что тогда её детям лучше будет в детдомЕ?

24.11.2019 19:10
- гость -

24.11.2019 19:06
- гость -
...А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью"

И что в этом высказывании неправильно?!
--------
Неправильно то, что людям навязывают шаблонную модель поведения. У каждого свой путь и своя жизнь. Кто-то заводит семью, рожает и воспитывает детей, а кто-то свою жизнь посвящает науке или другому делу. Нет единого верного пути. У каждого он свой.

24.11.2019 19:20
- гость -

Всё правильно батюшка говорит. Он плохому не научит.

24.11.2019 19:41
- гость -

Шо ни поп, то батька!
В гробу я видал таких отцов, дремучесть насаждающих. Это откровенно ложная антитеза: образованность человека и его семейное положение.

24.11.2019 19:42
- гость -

Должны быть безграмотными и многодетными, чтобы верили в то чего нет и несли подать священникам!

24.11.2019 19:44
- гость -

А меж ту тем в Германии введи всеобщее высшее образование.

24.11.2019 20:24
- гость -

24.11.2019 19:44
- гость -
"А меж ту тем в Германии всеобщее высшее образование"

Да ну! Это Вы в Сети прогуглили??

24.11.2019 20:38
- гость -

Абсолютно прав батюшка, за одним исключением - геометрия и география тоже нужны. Это современные либерасты не только растят "иванов, не помнящих родства", но и постепенно вообще наступают на образование. Под видом "защиты прав и интересов ребёнка" сначала запретили педагогам и родителем наказывать детей, а без наказания воспитания и обучения не бывает, теперь вбрасываются идеи об отмене домашних заданий и экзаменов. В элитных школах жестчайшая дисциплина, экзамены и домашние наказания сохраняются. своих детей "элита" деожит в чёрном теле, понимая, что иначе образования не дать. А вот лохам втирают сказки о правах детей, чтобы вырастить безграмотное закомплекованное мясо для уличных протестов.

24.11.2019 20:40
- гость -

Батюшка любит людей и учит хорошему.

24.11.2019 20:47
- гость -

безграмотное закомплекованное мясо для уличных протестов.
----------------------

Хватит чушь нести. "Безграмотное закомплексованное мясо" протестовать на улицы никогда не пойдет. Оно будет сидеть, уткнувшись в айфоны дома на диване, лазить по соцсетям и ему будет плевать, что делает со страной так называемая "элита".

24.11.2019 21:05
Пионер

В школе ребенок должне получать знания. Именно геометрию и географию. Никаких сектантов рядом со школой быть не должно. Семейные ценности закладываются внутри семьи.Их никак не может привить ни один сектант.

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