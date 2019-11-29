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Коляску с ребенком сбил автомобиль в Барнауле: малыш госпитализирован

, ИА "Амител"
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Водитель на Volvo XC60 сбил коляску с малышом на нерегулируемом пешеходном переходе.

Это произошло днем 27 ноября на проспекте Комсомольском в районе дома № 50. Малыш 2019 года рождения с травмами госпитализирован, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции приводят печальную статистику. За 10 месяцев в Барнауле зафиксировано 939 дорожно-транспортных происшествий, из них 358 случаев наезда на пешеходов. За это время погибли 29 человек, из них 14 – пешеходы, а 1157 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего, по информации ведомства, пешеходы попадают под колеса из-за собственной невнимательности.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

29.11.2019 11:40
АБОРИГЕН

Ну давайте там чего-нибудь и кто-нибудь с острите про Одувана, Кучерявого, заезжего блогера и проч. Мне вот интересно, это что, некая форма стокгольмского синдрома или что? Защита всего это дерьма что у нас в городах творится.

29.11.2019 12:01
иван

Ещё раз повторю, быдлоавтосволота, причем по любому с похмела!

29.11.2019 12:04
- гость -

Комсомольский в этом районе очень опасен.

29.11.2019 12:11
месный

29.11.2019 11:40
АБОРИГЕН

да тут всё просто - его защищают те кто сам в этом участвует и считает, что так и должно быть

29.11.2019 12:12
- гость -

А пешику трудно посмотреть по сторонам, прежде чем переходить?

29.11.2019 12:24
- гость -

По переходу переходят когда с коляской, надо быть отъявленным козлом чтобы въехать.

29.11.2019 12:25
- гость -

В первую очередь это от пешехода зависит, порой прут на пролом с тем самым своим правом что они правы и их должны пропускать. "Правыми" и становятся инвалидами в лучшем случае. С ребенком тем более не пойду пока машины не начнут притормаживать.Зачем умирать правым?

29.11.2019 12:29
- гость -

виноват тот, кто управляет средством ,угрожающим жизни людей.

29.11.2019 12:29
- гость -

Если водитель подъезжает к пешеходному переходу и видимость ограничена, нужно сбавить скорость и убедиться, что пешеходов нет. А если они есть остановиться и пропустить, а водители летят и надеются на русский авось

29.11.2019 12:30
- гость -

На переходе водитель обязан пропустить пешехода

29.11.2019 12:32
- гость -

29.11.2019 12:29
- гость -
Угу. А пешеходы выпрыгивают перед капотом, надеясь на то, что остановится, плюс непоколебимая уверенность в своей правоте, хотя по ПДД пешеход ТОЖЕ должен убедиться в безопасности перехода. Все хороши, не нужно обвинять исключительно автомобилистов.

29.11.2019 12:33
- гость -

Вот хоть что мне говорите, но моя жизнь в моих руках! Всегда подожду, увижу конкретно, что машины останавливаются или притормаживают, только тогда начинаю переходить дорогу и то, мониторю по сторонам! Мне плевать, кто и что там мне обязан... я обязан сам себе!!!

29.11.2019 12:34
- гость -


29.11.2019 12:30
- гость -
А почему не знаете вторую часть пункта ПДД??? Пешеход обязан убедится, что его пропускают! Вот так и получается, что обязанности другого мы знаем, а про свои и слышать не хотим!!!

29.11.2019 12:37
- гость -


29.11.2019 12:29
- гость -
Вот Вас таких д. думающих так потом и сбивают

29.11.2019 12:42
- гость -


29.11.2019 12:29
- гость -
Мне не важно, кто и чем управляет! Мне важно быть здоровым и вечером быть с семьей, а не в больнице или морге (а там холодно и я покойников боюсь). Поэтому лучше потеряю несколько секунд и убедившись в безопасности, спокойно перейду дорогу.

29.11.2019 12:56
- гость -

Автобыдлота негодует прям. Вчера на пл.Октября такой же на свой красный несся, на сигнал жал, матерился, наверное. На свой КРАСНЫЙ!!! Когда с обеих сторон уже начали переходить люди! Проехал метров 300-400, и остановился в пробке перед след. светофором. И эти люди потом шарманку включают, "пешеход обязан", " прут под колеса", "сам виноват". Нужно наказывать так, чтоб в пот бросало, когда за руль садишься!

29.11.2019 12:59
Аборигену

Накаркал твой Одуван,Миклухо-Маклай чёртов.В каждой бочке затычка.

29.11.2019 13:03
- гость -

29.11.2019 12:25
- гость -
В первую очередь это от пешехода зависит, порой прут на пролом с тем самым своим правом что они правы и их должны пропускать.
-------
Их и ДОЛЖНЫ пропускать! Это пешеходный переход. Если обзор ограничен или видимость плохая, водитель должен снизить скорость, приближаясь к ПП. Это обязанность водителя. Если водитель сбивает пешехода на ПП - это только вина водителя. Если кто-то считает иначе - его надо лишать водительских прав.

29.11.2019 13:11
- гость -


29.11.2019 13:03
- гость -


Здравствуй Дункан.

29.11.2019 13:12
- гость -

мне вот интересно а как быстро эти оголтелые пешеходеры комментаторы переобуются когда за руль сядут ?

29.11.2019 13:16
гость

Не правда, даже на регулируемом перекрестке Ленина-Партизанская постоянно создается опасная ситуация и создают ее машины государственных ведомств, не единожды оказывалась почти под колесами этих машин, они не едут - они несутся на красный свет, даже не повернув голову в сторону пешеходов.

29.11.2019 13:21
гость

29.11.2019 13:03
- гость -

Их и ДОЛЖНЫ пропускать! Это пешеходный переход. Если обзор ограничен или видимость плохая, водитель должен снизить скорость, приближаясь к ПП. Это обязанность водителя. Если водитель сбивает пешехода на ПП - это только вина водителя. Если кто-то считает иначе - его надо лишать водительских прав.

я считаю иначе, но у меня нет прав и лишить меня не получится
я считаю, что мы пешеходы, сами решаем быть сбитыми на ПП и быть правыми (хотя как посмотреть, пешеходы должны убедиться в безопасности перехода, еще и с ребенком....) или остановиться, убедиться и пропустить идиота...

29.11.2019 13:28
- гость -

А Вы оправдывайте больше быдловодителей. Они же решат, что вы вообще из дому выходить не должны, если жить хотите.

29.11.2019 13:33
- гость -

Не правда, мы переходили партизанскую по ленина на зелёный свет, когда нас сбила машина....по сторонам смотрели...не видели

29.11.2019 13:33
- гость -

Водятлов не надо оправдывать

29.11.2019 13:41
- гость -

Каждый волитель является также и пешеходом и знает вопрос с двух сторон. А те, кто каждый раз верещат тут, что их обязаны пропускать по-любому,.. ну да обязаны уступить дорогу. Потом вам не могилке надо написать "Ему обязаны были уступить дорогу,.."
А как можно было с коляской переться не глядя? Что в головах у этих "родителей"?.. а водила виновен да. Его накажут.

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