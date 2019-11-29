Коляску с ребенком сбил автомобиль в Барнауле: малыш госпитализирован

Водитель на Volvo XC60 сбил коляску с малышом на нерегулируемом пешеходном переходе.
Это произошло днем 27 ноября на проспекте Комсомольском в районе дома № 50. Малыш 2019 года рождения с травмами госпитализирован, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции приводят печальную статистику. За 10 месяцев в Барнауле зафиксировано 939 дорожно-транспортных происшествий, из них 358 случаев наезда на пешеходов. За это время погибли 29 человек, из них 14 – пешеходы, а 1157 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего, по информации ведомства, пешеходы попадают под колеса из-за собственной невнимательности.
Комментарии
Ну давайте там чего-нибудь и кто-нибудь с острите про Одувана, Кучерявого, заезжего блогера и проч. Мне вот интересно, это что, некая форма стокгольмского синдрома или что? Защита всего это дерьма что у нас в городах творится.
Ещё раз повторю, быдлоавтосволота, причем по любому с похмела!
Комсомольский в этом районе очень опасен.
29.11.2019 11:40
АБОРИГЕН
да тут всё просто - его защищают те кто сам в этом участвует и считает, что так и должно быть
А пешику трудно посмотреть по сторонам, прежде чем переходить?
По переходу переходят когда с коляской, надо быть отъявленным козлом чтобы въехать.
В первую очередь это от пешехода зависит, порой прут на пролом с тем самым своим правом что они правы и их должны пропускать. "Правыми" и становятся инвалидами в лучшем случае. С ребенком тем более не пойду пока машины не начнут притормаживать.Зачем умирать правым?
виноват тот, кто управляет средством ,угрожающим жизни людей.
Если водитель подъезжает к пешеходному переходу и видимость ограничена, нужно сбавить скорость и убедиться, что пешеходов нет. А если они есть остановиться и пропустить, а водители летят и надеются на русский авось
На переходе водитель обязан пропустить пешехода
29.11.2019 12:29
- гость -
Угу. А пешеходы выпрыгивают перед капотом, надеясь на то, что остановится, плюс непоколебимая уверенность в своей правоте, хотя по ПДД пешеход ТОЖЕ должен убедиться в безопасности перехода. Все хороши, не нужно обвинять исключительно автомобилистов.
Вот хоть что мне говорите, но моя жизнь в моих руках! Всегда подожду, увижу конкретно, что машины останавливаются или притормаживают, только тогда начинаю переходить дорогу и то, мониторю по сторонам! Мне плевать, кто и что там мне обязан... я обязан сам себе!!!
29.11.2019 12:30
- гость -
А почему не знаете вторую часть пункта ПДД??? Пешеход обязан убедится, что его пропускают! Вот так и получается, что обязанности другого мы знаем, а про свои и слышать не хотим!!!
29.11.2019 12:29
- гость -
Вот Вас таких д. думающих так потом и сбивают
29.11.2019 12:29
- гость -
Мне не важно, кто и чем управляет! Мне важно быть здоровым и вечером быть с семьей, а не в больнице или морге (а там холодно и я покойников боюсь). Поэтому лучше потеряю несколько секунд и убедившись в безопасности, спокойно перейду дорогу.
Автобыдлота негодует прям. Вчера на пл.Октября такой же на свой красный несся, на сигнал жал, матерился, наверное. На свой КРАСНЫЙ!!! Когда с обеих сторон уже начали переходить люди! Проехал метров 300-400, и остановился в пробке перед след. светофором. И эти люди потом шарманку включают, "пешеход обязан", " прут под колеса", "сам виноват". Нужно наказывать так, чтоб в пот бросало, когда за руль садишься!
Накаркал твой Одуван,Миклухо-Маклай чёртов.В каждой бочке затычка.
29.11.2019 12:25
- гость -
В первую очередь это от пешехода зависит, порой прут на пролом с тем самым своим правом что они правы и их должны пропускать.
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Их и ДОЛЖНЫ пропускать! Это пешеходный переход. Если обзор ограничен или видимость плохая, водитель должен снизить скорость, приближаясь к ПП. Это обязанность водителя. Если водитель сбивает пешехода на ПП - это только вина водителя. Если кто-то считает иначе - его надо лишать водительских прав.
29.11.2019 13:03
- гость -
Здравствуй Дункан.
мне вот интересно а как быстро эти оголтелые пешеходеры комментаторы переобуются когда за руль сядут ?
Не правда, даже на регулируемом перекрестке Ленина-Партизанская постоянно создается опасная ситуация и создают ее машины государственных ведомств, не единожды оказывалась почти под колесами этих машин, они не едут - они несутся на красный свет, даже не повернув голову в сторону пешеходов.
29.11.2019 13:03
- гость -
Их и ДОЛЖНЫ пропускать! Это пешеходный переход. Если обзор ограничен или видимость плохая, водитель должен снизить скорость, приближаясь к ПП. Это обязанность водителя. Если водитель сбивает пешехода на ПП - это только вина водителя. Если кто-то считает иначе - его надо лишать водительских прав.
я считаю иначе, но у меня нет прав и лишить меня не получится
я считаю, что мы пешеходы, сами решаем быть сбитыми на ПП и быть правыми (хотя как посмотреть, пешеходы должны убедиться в безопасности перехода, еще и с ребенком....) или остановиться, убедиться и пропустить идиота...
А Вы оправдывайте больше быдловодителей. Они же решат, что вы вообще из дому выходить не должны, если жить хотите.
Не правда, мы переходили партизанскую по ленина на зелёный свет, когда нас сбила машина....по сторонам смотрели...не видели
Водятлов не надо оправдывать
Каждый волитель является также и пешеходом и знает вопрос с двух сторон. А те, кто каждый раз верещат тут, что их обязаны пропускать по-любому,.. ну да обязаны уступить дорогу. Потом вам не могилке надо написать "Ему обязаны были уступить дорогу,.."
А как можно было с коляской переться не глядя? Что в головах у этих "родителей"?.. а водила виновен да. Его накажут.