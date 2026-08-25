Беги, продавай. Риелторы Барнаула провели большой забег в лесу

XI Слет лидеров рынка недвижимости прошел в ленточном бору и собрал риелторов, банкиров, страховщиков и застройщиков

25 августа 2026, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFJbwVJ9

Слет лидеров рынка недвижимости — 2026 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 20 августа прошел уже одиннадцатый по счету ежегодный Слет лидеров рынка недвижимости. Его организовал Союз риелторов Барнаула и Алтая. В этом году участники встретились на Трассе здоровья. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии и побеседовал с президентом союза Мариной Ракиной и руководителем агентства недвижимости "Вира" Александрой Князевой. Они рассказали, зачем профессиональному сообществу спортивные встречи, как риелторы переживают кризисы и почему в этой профессии по-прежнему важнее всего доверие.

"Неформальная обстановка помогает лучше договариваться"

— Марина, откуда у Союза риелторов такая спортивная традиция?

Марина Ракина: Мы давно решили, что риелторы должны не только работать и учиться. Нам важно объединяться и в других форматах, особенно через спорт. За эти годы у нас были разные соревнования, "зарницы", в прошлом году — гребля. В этом году мы выбрали новый для себя формат — пробежку.

— Зачем профессиональному сообществу гребля, бег и все остальное, что это дает?

Марина Ракина: Для риелторов самое главное — уметь договариваться. Неформальная обстановка дает возможность ближе познакомиться, увидеть друг друга не только в сделках и переговорах, но и в обычной человеческой ситуации.

На рынке недвижимости мы постоянно взаимодействуем друг с другом. Такие мероприятия помогают сплотиться именно в человеческом формате.

— Александра, почему ваше агентство участвует в таких спортивных мероприятиях?

Александра Князева: Это поддерживает коллективный настрой и сплачивает команду. Сегодня нас десять человек. Кто-то бежит, кто-то идет. Главное — быть вместе.

Это же не только про спорт, это легкий нетворкинг в расслабленной обстановке. Кто-то говорит о работе, кто-то — о личном. Коллеги делятся сложностями, рассказывают, как их решают, поддерживают друг друга, вдохновляют.

В сложное время такое общение особенно помогает. Оно поднимает командный дух и просто настроение. Поэтому такие встречи нужны не меньше, чем семинары и деловые мероприятия.

Марина Ракина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Сколько человек участвует в слете в этом году?

Марина Ракина: Традиционно собирается около 200 человек — риелторы и наши партнеры. Бегут не только специалисты по недвижимости, но и сотрудники банков, страховых и строительных компаний, представители других организаций, с которыми мы работаем.

— Главная цель — победить или просто дойти до финиша?

Марина Ракина: Конечно, важны достижения, потому что вся жизнь состоит из маленьких и больших побед. Кто-то пройдет дистанцию быстрее, кто-то — медленнее, но каждый, кто дошел до финиша, уже победил.

Мы призываем к здоровому образу жизни. Любое движение, любая пробежка — это уже достижение для человека. Бежали не все, кто-то просто шел. Но прогуляться по лесу утром посреди рабочей недели, обсудить рабочие и личные вопросы с коллегами — это же отлично.

— А вы сами бежали?

Марина Ракина: А как же! Больше люблю прогулки, но как лидер Союза риелторов Барнаула и Алтая должна показывать пример. Нужно уметь преодолевать себя. Новый опыт — это всегда хорошо.

"Рынок недвижимости — живой организм"

— Если говорить о профессии, как сейчас чувствует себя риелторское сообщество в Алтайском крае, учитывая, как серьезно просел рынок?

Марина Ракина: Ребята большие молодцы. Те, кто хочет остаться в профессии, находят новые технологии и форматы, учатся объединяться и трансформироваться. Глобального уменьшения риелторского состава мы не видим, но да, идет обновление.

Кто-то уходит по возрасту или потому что устал. Кто-то выбирает другие сферы, где, возможно, больше стабильности. Но самые стойкие остаются. Рынок недвижимости — живой организм.

Александра Князева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Александра, как сейчас вашей команде удается работать на сложном рынке?

Александра Князева: В любом кризисе есть направления, которые работают. Сейчас востребован Горный Алтай, семейная ипотека. Мы развиваемся в этих направлениях.

Если работает вторичный рынок — занимаемся вторичкой, если первичный — первичкой. У нас много межрегиональных сделок, есть даже международные. Мы не ограничиваемся одним городом или регионом, поэтому кризис для нас становится менее ощутимым.

— Марина, а что за новые технологии?

Марина Ракина: Сейчас коллеги по-новому ищут клиентов, по-новому с ними работают. Например, активно прорабатывают страхи покупки недвижимости в такое время.

Активно используем искусственный интеллект, рекламу, новые визуальные форматы. Например, с помощью ИИ специалисты делают планировки, расстановку мебели, новые фотографии, рилсы, интересные объявления. Реклама и искусственный интеллект стали почти единым инструментом.

— Союз помогает риелторам учиться?

Марина Ракина: Конечно. У нас всегда была школа риелтора. Если выходит новое законодательство или меняются правила, мы собираем семинар. Если у коллег есть запрос на какую-то тему, организуем обучение.

Недавно проводили школу блогера — от нуля до топа. Откликнулись разные поколения: не только молодежь, но и те, кто давно работает на рынке недвижимости. Проект оказался востребованным и продуктивным: люди стали использовать новые технологии в своей рекламе.

— Александра, а как вы обучаете команду?

Александра Князева: Мы постоянно учимся. У нас есть планерки, встречи с застройщиками, партнерами, банками, агрегаторами. Неделя расписана по дням: подключения в зуме, очные и онлайн-встречи. Ни дня без новых знаний. Без этого в профессии никак.

"В профессии главное — доверие"

— Насколько сейчас важен личный бренд риелтора?

Марина Ракина: В этой профессии всегда главным было доверие. Человеку, который выходит на этот рынок, важно сформировать теплый круг клиентов. Нас часто рекомендуют из семьи в семью. Чем быстрее специалист обрастает клиентской базой, тем успешнее развивается.

Соцсети — это дополнительный инструмент. Сейчас часто говорят: если тебя нет в соцсетях, значит, тебя нет в природе. Это новый формат реальности. Но красиво говорить на камеру недостаточно. Важно уметь работать с людьми и сохранять доверие.

— Александра, а для вашего агентства важны соцсети?

Александра Князева: Соцсети — двигатель прогресса. У нас клиенты приходят из социальных сетей, сторис, мессенджеров, по сарафанному радио. Поэтому мы, конечно, снимаем контент, показываем, что участвуем в мероприятиях, активны и в работе, и в жизни профессионального сообщества. Вот и сегодня активно снимаем.

Слет лидеров рынка недвижимости — 2026 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Как можно описать типичного современного риелтора? Это женщина средних лет?

Марина Ракина: Нельзя ответить однозначно. Эта профессия интересна тем, что у нее нет потолка по возрасту, полу или прошлому опыту. Женщин действительно больше, возможно, потому что мы часто более договороспособны: больше общаемся, умеем слышать разные стороны.

Но мужчины тоже бывают сильными риелторами — коммуникабельными, активными, профессиональными.

Приходят молодые девушки и парни, работают люди старшего возраста. Здесь нет жестких критериев.

— То есть молодежь все же приходит? Многие жалуются, что молодое поколение хочет зарабатывать, но не работать?

Марина Ракина: Такая проблема есть во многих сферах. Молодежь видит блогеров, красивую картинку, ощущение легкой жизни. Но если человек вырос в семье, где есть пример труда, где мама и папа работают, где есть потребность достигать и зарабатывать, он тоже будет трудолюбивым.

Мы стараемся вовлекать молодое поколение. Выходим к студентам, рассказываем о профессии. У нас был проект с РАНХиГС, где мы проводили обучение на риелтора. Работа с молодым поколением — одно из приоритетных направлений союза.

— И все же: раньше считалось, что риелтором может стать любой. Насколько сегодня профессия стала профессиональнее?

Марина Ракина: Вход в профессию действительно легкий: проснулся, решил — пошел. Но вопрос в том, как человек проведет свою первую сделку и какой шлейф после нее останется.

Если он хочет стать хорошим риелтором, ему нужно изучать законодательство, основы психологии, работать с юристами, советоваться с опытными коллегами.

В Алтайском крае и Республике Алтай риелторское сообщество, на мой взгляд, развито. Союз много делает для обучения и для того, чтобы поддерживать не только своих членов, но и весь рынок недвижимости.

Союз "СРО НП "СРБ И АЛТАЯ"

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