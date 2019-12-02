Крупнейший медиахолдинг за Уралом продолжает расширять зону охвата вещания

Радиостанции DFM, Наше Радио, Радио Искатель, входящие в состав Медиагруппы FM-Продакшн*, увеличили зону уверенного приема радиосигнала в Барнауле и близлежащих населенных пунктах: она выросла до 55 километров. Слушать любимые радиостанции теперь можно в направлении Новосибирска до придорожного комплекса "Грани Алтая", в направлении Бийска до села Полковниково включительно.

"Добиться этого удалось за счет увеличения высоты подвеса антенны. Она составляет 178 метров над поверхностью Земли (209 метров над уровнем моря). Для радиослушателей такие новшества означают более четкий прием сигнала, даже в удаленных от краевой столицы местах. Для медиахолдинга это еще один шаг к полному радиопокрытию всего региона. В ближайших планах у Медиагруппы FM-Продакшн увеличение зоны охвата радиостанции Европа Плюс", - поясняет технический директор Медиагруппы FM-Продакшн Виталий Лебедкин.

*Медиагруппа FM-Продакшн – один из крупнейших медиахолдингов за Уралом, который объединяет информационные ресурсы онлайн- и офлайн-форматов. В состав холдинга входят региональный информационный портал Amic.ru и 33 радиостанции, вещание которых организовано на территории Алтайского края и Республики Алтай, а также Event-агентство EventCorpLife, Digital-агентство Zavod и собственная Продакшн-студия.

fmprod.ru

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