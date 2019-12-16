Министр образования оценил губернаторские подарки алтайским школьникам

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко посетил фабрику, которая готовит сладкие новогодние подарки для школьников от губернатора региона.
"Губернаторские новогодние подарки не только вкусные, но и полезные, они насыщены витаминами, в них есть все, что полезно для развития детей, укрепления их нервной системы и поднятия настроения, — рассказал руководитель Минобрнауки. – В этом году будет изготовлено на 10000 подарков больше, чем в прошлом. Отдельно подготовлены подарки для ребят, которым в силу особенностей организма нельзя употреблять продукты, содержащие глютен".
В обшей сложности для учеников начальных классов, сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья подготовят 136 тысяч сладких сюрпризов. На это выделено более 30 млн рублей из краевого бюджета.
В новогодний рюкзачок для каждого ребенка вложено приветствие губернатора Виктора Томенко, а также интерактивная тематическая папка "Я люблю свой край". Ребята получат карту Алтайского края, пазлы, кроссворд и "Краеведческий алфавит" с фотографиями известных людей, краевых достопримечательностей и QR-кодом, позволяющим узнать их историю.
Вес каждого подарка – 800 граммов. К 19 декабря они поступят во все районы края – в этот день начнутся детские праздники.
Ранее сообщалось, что подарки в этом году будут на 100 граммов тяжелее. За счет муниципалитетов закуплено еще 35 тысяч сюрпризов для детей.
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