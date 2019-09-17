Россиянам предложат взносы для личного участия в накоплении пенсии

Россиянам хотят предложить лично участвовать в формировании своего пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект готовит Минфин, следует из уведомления на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве называют волнующим тот факт, что сегодня заметен низкий уровень личного участия в формировании пенсии. В связи с этим предлагается предусмотреть взносы для граждан для формирования дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Документ разрабатывается на основании пункта 4.3.1 плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. Речь идет о создании добровольной накопительной системы пенсионного страхования на основе индивидуального пенсионного капитала.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что согласно новой концепции системы накопительных пенсий работник будет самостоятельно делать взносы на накопительную пенсию в размере 6% от зарплаты. При этом у него будет возможность изменить ставку, сделав ее выше.

Новый проект системы пенсионных накоплений носит рабочее название "гарантированный пенсионный продукт".