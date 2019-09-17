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Россиянам предложат взносы для личного участия в накоплении пенсии

, ИА "Амител"
Минфин волнует низкий уровень личного участия граждан в формировании своей пенсии
Граждане должны больше откладывать на свою пенсию / Фото: My.mail.ru

Граждане должны больше откладывать на свою пенсию / Фото: My.mail.ru

Россиянам хотят предложить лично участвовать в формировании своего пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект готовит Минфин, следует из уведомления на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве называют волнующим тот факт, что сегодня заметен низкий уровень личного участия в формировании пенсии. В связи с этим предлагается предусмотреть взносы для граждан для формирования дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Документ разрабатывается на основании пункта 4.3.1 плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. Речь идет о создании добровольной накопительной системы пенсионного страхования на основе индивидуального пенсионного капитала.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что согласно новой концепции системы накопительных пенсий работник будет самостоятельно делать взносы на накопительную пенсию в размере 6% от зарплаты. При этом у него будет возможность изменить ставку, сделав ее выше.

Новый проект системы пенсионных накоплений носит рабочее название "гарантированный пенсионный продукт".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.09.2019 18:31
- гость -

6 % я и сам могу откладывать без всякого минфина, так деньги целее будут. А то потом ищи-свищи, с такими деятелями.
Власти следует озаботиться о том, как мне миллион рублей вернуть (пенсионные выплаты за 5 лет), а не моим низким уровнем участия в их махинациях. Вернут долг - дальше видно будет.

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