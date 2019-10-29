Россиянам представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП), сообщает РИА "Новости".

Презентацию провели замглавы Минфина Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По их словам, ключевая особенность предложенной системы финансирования гражданами собственных пенсий – это ее добровольность. Присоединением к системе будет считаться первая уплата взноса. При этом будет возможен "период охлаждения", то есть участник системы сможет потребовать возврата денег и расторжения пенсионного договора до истечения полугода с момента уплаты первого взноса.

Участники системы будут иметь право изменять размер взносов, в том числе неограниченное число раз приостанавливать их уплату (но максимум на пять лет). Пенсионные выплаты по ГПП в большинстве случаев будут начинаться через 30 лет после первого взноса.

Участники системы "гарантированного пенсионного плана" смогут не платить НДФЛ (налог на доходы физлиц, 13%) с тех денег, которые они перечислят в систему. Но эта льгота будет действовать только в том случае, если человек перечисляет на накопительную пенсию по новой системе не больше 6% своего ежемесячного дохода.

Для более крупных сумм предусмотрена другая льгота: отчисления свыше 6% ежемесячного дохода могут быть включены в уже существующий социальный налоговый вычет. Он ограничен 120 тыс. рублей в год.

Также планируется, что участники системы смогут получать и СМС-оповещения по "движению" накопленных средств.

По словам Швецова, в ГПП собраны характеристики ряда продуктов: "Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита. Но при этом, в отличие от доверительного управления, здесь присутствует гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия пенсионного фонда в рамках фиксинга, который будет осуществляться фондом не реже раз в пять лет по неснижаемой сумме, так называемая несгораемая сумма".

Накопления в системе будут наследоваться на общих основаниях. В том числе для наследников-детей будут возможны две развилки: либо сразу забрать деньги, заплатив НДФЛ 13%, либо перевести средства в собственный ГПП (но накопленные родителями годы инвестирования при этом засчитаны не будут).

Предполагается, что гарантированный пенсионный план – это финальный этап реформирования накопительных пенсий. Напомним, взносы в обязательную накопительную пенсионную систему заморожены с 2014 года, причем заморозка продлена уже до 2022 года. Сейчас взносы граждан на накопительную часть пенсии идут на текущие выплаты страховых пенсий.

С 2016 года Минфин и Банк России начали разрабатывать новую модель накопительной системы. Сначала планируемый на смену обязательным пенсионным накоплениям проект назывался "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК). Но камнем преткновения стала "автоматическая подписка" на отчисление взносов с зарплат в эту систему. В таком виде проект не поддержал президент. После этого и появился "гарантированный пенсионный план", который по сути представляет из себя тот же ИПК, только уже без "автоподписки", то есть полностью добровольный. Правда, изначально это называлось "гарантированный пенсионный продукт". Система начнет работать не ранее 2021 гола.