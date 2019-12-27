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Легкоатлет Сергей Шубенков признан спортсменом года в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Этот титул он получает третий год подряд

Спортсменом 2019 года в Алтайском крае стал заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Сергей Шубенков из Барнаула. Ему будет вручен приз "Олимпийская доблесть Алтайского края". Шубенков получает его третий год подряд, сообщает Минспорта региона.

Сергей Шубенков в этом году завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами, выиграл эту дисциплину на Всемирных летних военных играх, дважды был победителем крупнейших коммерческих стартов в мире легкой атлетики – этапов Бриллиантовой лиги. Причем медаль он завоевал после серьезной травмы. Впереди у Шубенкова участие в Олимпиаде 2020 года – главном старте в карьере.

Также в десятку лучших спортсменов края по итогам года вошли: мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Ирина Андреева, заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Александр Дьяченко, кандидат в мастера спорта по баскетболу, игрок команды "АлтайБаскет" Дмитрий Злобин, заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе Сергей Каменский, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Яна Кирпиченко, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Ляпунов, мастер спорта по легкой атлетике Полина Миллер, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Виктор Муштаков, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе Виталий Щур.

В паралимпийских видах спорта лучшими признаны Роман Жданов, Егор Шаров и Тамара Подпальная. В номинации "Олимпийская надежда" лучшими оказались Валерия Воронцова из села Кытманово, мастер спорта по плаванию Илья Шилкин, кандидат в мастера спорта по тхэквондо Алексей Каратаев.

Лучшей командой стала студенческая хоккейная команда "Динамо-Алтай студент" – победитель международного турнира Student hockey challenge, серебряный призер всероссийского финала Студенческой хоккейной лиги.

Лучшими тренерами были признаны Сергей Клевцов, Артемий Гельманов, Надежда Клевцова, Аркадий Конюхов, Елена Соколова.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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