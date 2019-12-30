Глава Минтранса Алтая в костюме Деда Мороза угощал пассажиров поезда конфетами

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и заместитель начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов поздравили пассажиров с наступающим праздником. Вдвоем они прошли по вагону поезда и угостили пассажиров конфетами.
До этого министр транспорта принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний". Александр Дементьев вытянул два шарика – от Даши Наумовой и Леры Романовой.
Первая девочка мечтала встретиться с Дедом Морозом в его Алтайской резиденции и получить от него подарок. Недавно оба ребенка побывали в гостях у волшебника. Помимо Дедушки и Снегурочки, их встретил и руководитель Минтранса, подаривший Даше красивую книгу о путешествиях, которую она очень хотела, и набор для рисования Лере, занимающейся в художественной школе. А уже в воскресенье, 29 декабря, Александр Дементьев пригласил обеих девочек на праздник "В гостях у хаски", на котором сбудется мечта Леры – покататься на маламутах.
Комментарии
Новость года!
В психиатрию не пробовали его пристроить?
Мозгов на большее не хватает????
"...Барнаульские студенты добровольно помогают дорожным службам в очистке города от снега..." Как бы передать этому министру большую лопату, а то он плакался, что у него маленькая.
Как-то сразу вспомнилось про кота, которому нечего делать...
Молодец, вот такие поступки говорят что перед нами ЧЕЛОВЕК. Не так много времени из работы забрал, что бы осуждать что ему больше нечем заняться. И уверен не из под палки пошел надевать костюм в приказном порядке для галочки. Так же как и Писарев в свое время надел шкуру первобытного человека. Есть контакт с людьми и это уже здорово, это вам не министр спорта который прячется от людей. С такими людьми всегда приятно находится и вести диалоги.